ČIME MONEKE OTVORIO DUŠU: Nedostaje mi Janis Sferopulos, voleo bih da je ovde

KOŠARKAŠI Crvene zvezde igrali su u 3. kolu Evrolige sa Fenerbahčeom u Istanbulu. Slavili su crveno-beli, a Čime Moneke bio je najbolji pojedinac sa 20 poena i 12 skokova.

FOTO: M. Vukadinović

Na početku je Moneke imao poruku za Janisa Sferopulosa, a dotakao se i Tomislava Tomovića.

- Nedostaješ mi, treneru Janise Sferopulosu. Voleo bih da si bio ovde. Srećan sam zbog Tomislava zaslužio je ovu pobedu. Bila je teška utakmica. Baš nam je ovo trebalo. Znali smo da imamo dovoljno snage da pobedimo.

Upitan je da prokomentariše odličnu skok igru.

- Visok sam 196 i ljudi su mi govorili da sam prenizak, a moja visina ne meri moje srce. Važno mi je skakačko prisustvo na terenu i kada god sam u stanju da napravim dabl dabl ponosan sam.

O liderskoj ulozi...

- Imamo nekoliko lidera. Prirodno je, ja pričam da sam lider "lud" na terenu. Trudim se da budem pozitivan i to prenosim na teren. Tek je oktobar i ništa nije gotovo.

