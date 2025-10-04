"POKAŽITE MALO POŠTOVANJA PREMA SEDMOSTRUKIM ŠAMPIONIMA!" Grme iz Panatinaikosa na sudije u Evroligi
Od kako je počela Evroliga, mnogo se priča o suđenju, a tek su prošla dva kola. Sudije su komentarisali mnogi, a jedan od njih je i košarkaš Panatinaikosa koji je besan zbog nekih sudijskih odluka.
Košarkaš grčkog tima Džerijan Grent se osvrnuo na faulove koji su dosuđeni njemu i njegovim saigračima, a za koje očigledno smatra da nisu bili ispravni.
- Možemo i igraćemo bolje. Ali da li oni mogu da budu bolji? Hajde sad? Možemo li, molim vas, pokazati malo poštovanja prema sedmostrukim šampionima? Postaje lično jel’ tako? - napisao je Grent na svom X nalogu.
