Košarka

KAKAV OBRT! Crvena zvezda povlači radikalan potez

Новости онлине

01. 10. 2025. u 06:34

LOŠE otvaranje sezone od sttrane Crvene zverzfde, kako na VTB kupu tako i u prvom meču Evrolige je i te kako zabrinulo navijače.

КАКАВ ОБРТ! Црвена звезда повлачи радикалан потез

FOTO: M. Vukadinović

Prvo povreda Ajzeje Kenana, a sinoć i Hasijela Rivera je nateralo upravo kluba da povuče hitan potez.

Sport klub saznaje da u Crvenoj zvezdi razmišljaju da vrate Jaga Dos Santosa u takmičarski pogon, uprkos tome što je Brazilcu tokom leta saopšteno da se s njim ne računa.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

 

Olakšavajuća okolnost je to što je omaleni plejmejker i dalje pod ugovorom, kao i to što u međuvremenu nije pronašao novi klub. Pitanje je kako bi košarkaš reagovao na ovaj novi razvoj situacije, s obzirom na to da je precrtan i da nije odradio pripreme s ekipom.

Isti izvor ističe da u ovom trenutku sličan status ima i Luka Mitrović. Bivši kapiten je takođe pod ugovorom, takođe mu je rečeno da nije u planovima i takođe nije pronašao novi angažman.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Potencijalno teška povreda Hasijela Rivera (pominje se mogućnost preloma metatarzalne kosti i duge pauze) dovela je sportski menadžment Crvene zvezde u poziciju da ne traži samo beka, već i igrača pod košem.

A, takav postoji i pod ugovorom je i zna šta je Crvena zvezda, to je Luka Mitrović. Naredni dani će doneti brza rešenja među crveno-belima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

KAMERA KOJA I DALjE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro