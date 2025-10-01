KAKAV OBRT! Crvena zvezda povlači radikalan potez
LOŠE otvaranje sezone od sttrane Crvene zverzfde, kako na VTB kupu tako i u prvom meču Evrolige je i te kako zabrinulo navijače.
Prvo povreda Ajzeje Kenana, a sinoć i Hasijela Rivera je nateralo upravo kluba da povuče hitan potez.
Sport klub saznaje da u Crvenoj zvezdi razmišljaju da vrate Jaga Dos Santosa u takmičarski pogon, uprkos tome što je Brazilcu tokom leta saopšteno da se s njim ne računa.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Olakšavajuća okolnost je to što je omaleni plejmejker i dalje pod ugovorom, kao i to što u međuvremenu nije pronašao novi klub. Pitanje je kako bi košarkaš reagovao na ovaj novi razvoj situacije, s obzirom na to da je precrtan i da nije odradio pripreme s ekipom.
Isti izvor ističe da u ovom trenutku sličan status ima i Luka Mitrović. Bivši kapiten je takođe pod ugovorom, takođe mu je rečeno da nije u planovima i takođe nije pronašao novi angažman.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Potencijalno teška povreda Hasijela Rivera (pominje se mogućnost preloma metatarzalne kosti i duge pauze) dovela je sportski menadžment Crvene zvezde u poziciju da ne traži samo beka, već i igrača pod košem.
A, takav postoji i pod ugovorom je i zna šta je Crvena zvezda, to je Luka Mitrović. Naredni dani će doneti brza rešenja među crveno-belima.
Preporučujemo
POČINjE ABA LIGA! Rekorde drže Partizan i Crvena zvezda
30. 09. 2025. u 21:28
ZVEZDA IZGUBILA U PRVOM KOLU EVROLIGE! Zek Ledej doneo pobedu Milanu u Beogradu
30. 09. 2025. u 21:58 >> 19:50
SPEKTAKL KOJI ĆE GLEDATI CELI SVET: Barselona dočekuje akutelnog šampiona Evrope!
FUDBALSKI spektakl kakav priliči finalu, a ne grupnoj fazi Lige šampiona, očekuje nas večeras na "Monžuiku" gde će Barselona od 21.00 ugostiti aktuelnog prvaka Evrope, ekipu Pariz Sen Žermena.
01. 10. 2025. u 07:30
RUSI SLAVE: Rusija dobila sjajnu vest iz Srbije
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, ili "specijalna vojna operacija" kako to zove Ruska Federacija, u sportskom smislu bila sklonjena sa međunarodne scene, osim nekoliko izuzetaka. Ali najnovije vesti su potpuno drugačije.
30. 09. 2025. u 12:50
NE DA NA ĆERKU Bogdanin otac očitao lekciju Veljku, jasno mu stavio do znanja: "Možda pre nisi imao ovakvu devojku..."
VELjKO je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima će usaditi prave vrednosti i tradiciju.
29. 09. 2025. u 16:17
Komentari (0)