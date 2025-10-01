KAKAV OBRT! Crvena zvezda povlači radikalan potez

LOŠE otvaranje sezone od sttrane Crvene zverzfde, kako na VTB kupu tako i u prvom meču Evrolige je i te kako zabrinulo navijače.

FOTO: M. Vukadinović

Prvo povreda Ajzeje Kenana, a sinoć i Hasijela Rivera je nateralo upravo kluba da povuče hitan potez.

Sport klub saznaje da u Crvenoj zvezdi razmišljaju da vrate Jaga Dos Santosa u takmičarski pogon, uprkos tome što je Brazilcu tokom leta saopšteno da se s njim ne računa.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Olakšavajuća okolnost je to što je omaleni plejmejker i dalje pod ugovorom, kao i to što u međuvremenu nije pronašao novi klub. Pitanje je kako bi košarkaš reagovao na ovaj novi razvoj situacije, s obzirom na to da je precrtan i da nije odradio pripreme s ekipom.

Isti izvor ističe da u ovom trenutku sličan status ima i Luka Mitrović. Bivši kapiten je takođe pod ugovorom, takođe mu je rečeno da nije u planovima i takođe nije pronašao novi angažman.

Potencijalno teška povreda Hasijela Rivera (pominje se mogućnost preloma metatarzalne kosti i duge pauze) dovela je sportski menadžment Crvene zvezde u poziciju da ne traži samo beka, već i igrača pod košem.

A, takav postoji i pod ugovorom je i zna šta je Crvena zvezda, to je Luka Mitrović. Naredni dani će doneti brza rešenja među crveno-belima.