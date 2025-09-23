JOŠ JEDAN SRPSKI REPREZENTATIVAC U BAJERNU! On se pridružio Lučiću i Joviću u timu iz Minhena

SRPSKI košarkaš Aleksa Radanov igraće naredne sezone u Evroligi, pošto je potpisao ugovor sa minhenskim Bajernom.

Foto: Profimedia

Sa nemačkim velikanom je dogovorio saradnju do kraja sezone 2025/26. On je pripreme odradio sa ovim klubom i uspeo je da ubedi trnera Gordona Herberta da mu je potreban u timu.

Ovaj 202 centimetra visoki košarkaš je reprezentativac Srbije, a prošle sezone je bio šampion Poljske sa Legijom. U toj ekipi je prosečno beležio 9,7 poena i 4,2 skoka po utakmici.

Radanov već ima iskustva igranja u Evroligi i to u dresu Crvene zvezde za koju je u sezoni 2021/22 odigrao 14 utakmica u elitom takmičenju.

U karijeri je još nastupao za FMP, Megu, Igokeu, Peristeri i rusku Runu.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐃𝐀𝐕𝐈𝐃 & 𝐀𝐋𝐄𝐊𝐒𝐀! 👋



Wir reagieren auf die Personalsituation und legen mit David McCormack und Aleksa Radanov doppelt nach! Alle Infos auf unserer Website ⤵️@freelancede wünscht viel Erfolg im neuen Job.#FCBB #WeBallTogether — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 23, 2025

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

