JOŠ JEDAN SRPSKI REPREZENTATIVAC U BAJERNU! On se pridružio Lučiću i Joviću u timu iz Minhena
SRPSKI košarkaš Aleksa Radanov igraće naredne sezone u Evroligi, pošto je potpisao ugovor sa minhenskim Bajernom.
Sa nemačkim velikanom je dogovorio saradnju do kraja sezone 2025/26. On je pripreme odradio sa ovim klubom i uspeo je da ubedi trnera Gordona Herberta da mu je potreban u timu.
Ovaj 202 centimetra visoki košarkaš je reprezentativac Srbije, a prošle sezone je bio šampion Poljske sa Legijom. U toj ekipi je prosečno beležio 9,7 poena i 4,2 skoka po utakmici.
Radanov već ima iskustva igranja u Evroligi i to u dresu Crvene zvezde za koju je u sezoni 2021/22 odigrao 14 utakmica u elitom takmičenju.
U karijeri je još nastupao za FMP, Megu, Igokeu, Peristeri i rusku Runu.
