DRAMA SELEKTORA NEMAČKE! Aleks Mumbru ponovo hitno hospitalizovan
Dok je Nemačka slavila posle osvajanja Evrobasketa, njen selektor je morao ponovo u bolnicu.
Kako prenosi Mundo deportivo, Mumbru je otišao na pregled po završetku Evropskog prvenstva, a lekari su odlučili da ga zadrže, kako bi mu uklonili žučnu kesu.
U bolnici će ostati najmanje dve nedelje, kako bi se pratilo njegovo zdravstveno stanje.
Lekari su bili zapanjeni da je Mumbru uspeo da izdrži poslednje dane turnira s obzirom na to u kakvom je stanju bio, a piše se i da je tokom ovog perioda izgubio sedam kilograma.
"U poslednjim danima shvatio sam da fizički nisam spreman da vodim ekipu tokom utakmica. Zato sam odlučio da promenimo raspodelu uloga i da Alan preuzme odgovornost da bude prvi trener u mečevima“, objasnio je Mumbru.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
VLAHOVIĆ UŽIVA TUDOROVO POVERENjE: "Stara dama" osokoljena pobedom u "derbiju Italije" dočekuje starog dužnika
JUVENTUS dočekuje Borusiju Dortmund u prvom kolu Lige šampiona, u reprizi finala iz 1997. godine.
16. 09. 2025. u 07:30
UEFA "PRESEKLA": Evo gde se igra Srbija - Albanija nakon što je FSS tražio da se utakmica izmesti iz Beograda!
Srbija i Engleska igrali su prošlog utorka u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, "orlovima" sledi meč sa Albanijom, a najnovije vesti koje se tog meča odluke u našoj grupi su izazvale ogromnu pažnju.
15. 09. 2025. u 19:49
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)