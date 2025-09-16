DRAMA SELEKTORA NEMAČKE! Aleks Mumbru ponovo hitno hospitalizovan

Dok je Nemačka slavila posle osvajanja Evrobasketa, njen selektor je morao ponovo u bolnicu.

Kako prenosi Mundo deportivo, Mumbru je otišao na pregled po završetku Evropskog prvenstva, a lekari su odlučili da ga zadrže, kako bi mu uklonili žučnu kesu.

U bolnici će ostati najmanje dve nedelje, kako bi se pratilo njegovo zdravstveno stanje.

Lekari su bili zapanjeni da je Mumbru uspeo da izdrži poslednje dane turnira s obzirom na to u kakvom je stanju bio, a piše se i da je tokom ovog perioda izgubio sedam kilograma.

"U poslednjim danima shvatio sam da fizički nisam spreman da vodim ekipu tokom utakmica. Zato sam odlučio da promenimo raspodelu uloga i da Alan preuzme odgovornost da bude prvi trener u mečevima“, objasnio je Mumbru.

