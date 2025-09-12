NEMCI RAZBILI FINSKU PA PRIČALI O SRBIMA! Obst pomenuo "orlove" i Svetislava Pešića
Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Rigi, a nakon utakmice protiv Finske Andreas Obst je dao izjavu za novinare u miks zoni.
Pre svega je prokomentarisao utakmicu koju su dobili protiv selekcije Finske, gde ističe kao najvažniju stvar kontrolu koju su imali tokom celog meča.
- Finski tim je imao neke dobre utakmice u nokaut fazi, bili smo spremni fizički. Odigrali smo dobro, opirali su se, ali smo pobedili utakmicu koju smo imali pod kontrolom - ističe Obst i dodaje:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Znali smo da će se boriti do kraja, morali smo da se razbudimo i na kraju smo odigrali dobro. Kada igramo u dobrom ritmu teško nas je zaustaviti. Imamo visok kvalitet, sve je išlo po našem. Cilj nam je da uzmemo zlatnu medalju, ostala je još jedna utakmica.
Otkrio je da će gledati drugu polufinalnu utakmicu timski.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
- Gledaćemo sigurno, sedećemo svi zajedno i uživati u finalu.
Nije previše začuđen zbog poraza Srbije od Finske, sistem takmičenja je takav...
- Naravno da je iznenađujuće, ali je Eurobasket, sve je moguće, to je samo jedna utakmica.
Upitan je o porodici Pešić i kakav je njegov odnos sa Markom i Svetislavom Pešićem.
- Oni su velike ličnosti u nemačkoj košarci, Marko je uzeo medalju sa našom reprezentacijom kao igrač, takođe sada vodi Bajer, guraju košarku u Nemačkoj na bolje - ističe Obst.
DEBITANT PROTIV JUBILARCA: Leverkuzen ima novog trenera, koliko će mu trebati da počisti nered iza Ten Haga?
NOVI početak u Leverkuzenu označava i novog trenera.
12. 09. 2025. u 07:00
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)