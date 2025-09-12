NEMCI RAZBILI FINSKU PA PRIČALI O SRBIMA! Obst pomenuo "orlove" i Svetislava Pešića

Košarkaška reprezentacija Nemačke plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Rigi, a nakon utakmice protiv Finske Andreas Obst je dao izjavu za novinare u miks zoni.

FOTO: FIBA.Basketball

Pre svega je prokomentarisao utakmicu koju su dobili protiv selekcije Finske, gde ističe kao najvažniju stvar kontrolu koju su imali tokom celog meča.

- Finski tim je imao neke dobre utakmice u nokaut fazi, bili smo spremni fizički. Odigrali smo dobro, opirali su se, ali smo pobedili utakmicu koju smo imali pod kontrolom - ističe Obst i dodaje:

- Znali smo da će se boriti do kraja, morali smo da se razbudimo i na kraju smo odigrali dobro. Kada igramo u dobrom ritmu teško nas je zaustaviti. Imamo visok kvalitet, sve je išlo po našem. Cilj nam je da uzmemo zlatnu medalju, ostala je još jedna utakmica.

Otkrio je da će gledati drugu polufinalnu utakmicu timski.

- Gledaćemo sigurno, sedećemo svi zajedno i uživati u finalu.

Nije previše začuđen zbog poraza Srbije od Finske, sistem takmičenja je takav...

- Naravno da je iznenađujuće, ali je Eurobasket, sve je moguće, to je samo jedna utakmica.

Upitan je o porodici Pešić i kakav je njegov odnos sa Markom i Svetislavom Pešićem.

- Oni su velike ličnosti u nemačkoj košarci, Marko je uzeo medalju sa našom reprezentacijom kao igrač, takođe sada vodi Bajer, guraju košarku u Nemačkoj na bolje - ističe Obst.