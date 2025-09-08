Košarka

BARSELONA OSTALA BEZ VAŽNOG IGRAČA! Povredio se tokom Evropskog prvenstva...

Танјуг

08. 09. 2025. u 22:05

Košarkaš Barselone Dario Brizuela zadobio je povredu zadnje lože na Evropskom prvenstvu, saopštio je danas španski klub.

FOTO: Profimedia

- Brizuela se vratio sa Evropskog prvenstva sa preopterećenjem zadnje lože desne noge, što su utvrdili testovi obavljeni u Medicinskoj službi. On neće moći da igra prijateljski meč sa Đironom, koji je na programu 12. septembra. Razvoj povrede će odrediti vreme oporavka - navodi se u saopštenju Barselone.

Brizuela je na EP prosečno beležio 8,2 poena, 2,8 asistencija i 1,4 skoka po utakmici.

Selekcija Španija je eliminisana u grupnoj fazi kontinentalnog šampionata.

