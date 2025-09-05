"KAD SAM GA VIDEO U SAKOU ZA SAHRANE..."! Legendarni Moka Slavnić "otkrio" zbog čega je Srbija izgubila od Turske
PORAZ od Turske želeli mi da priznamo ili ne je skupo koštao Srbiju.
"Orlovi" su sada u težem kosturu! Nakon poraza od Turske, postalo je jasno da nam je Finska rival u osmini finala, Francuska ili Gruzija u četvrtfinalu. A u istoj polovini žreba, u osmini finala sastaju se Nemačka i Portugal, odnosno Italija i Slovenija. Upravo će jedna od ove četiri reprezentacije biti rival Srbije u potencijalnom polufinalu, ukoliko "orlovi" do istog stignu.
Deluje da je Srbija porazom od Turske propustila veliku šansu da se nađe u lakšem delu žreba. Naime, Turci će u osmini finala igrati sa Švedskom, a u četvrtfinalu sa Poljskom ili Bosnom i Hercegovinom. U toj polovini žreba, parove osmine finala čine i Litvanija – Letonija, odnosno Izrael i Grčka.
Upravo o tome je pričao i Zoran Moka Slavnić legenda srpske košarke u intrevju za "Informer", odnosno "Sportinjo".
- Kad sam video Vlada Đurovića u studiju u sakou za sahrane, znao sam da ćemo da izgubimo - rekao je popularni Moka kroz osmeh, pa dodao:
- Turska je pokazala da je snažna, ima jedan trio Larkin - Šengun - Osman, a mi smo imali samo jednog igrača, Jokića. Ne bih mnogo analizirao. Ne zameram im mnogo, malo idu težim putem, ali ako žele da budu prvaci nije bitno da li će na Nemačku da idu u polufinalu ili u finalu.
Pojedinci su tražili i u sudijama krivce, ali ne misli tako Moka Slavnić.
- Slušam po ulici kritike za sudije, apsolutno mislim da su bile naklonjene nama. Za 15 situacija to može da se kaže, ali nisu uticale na rezultat. Sudije su slabe, jer su iz FIBA, to je drugi rang suđenja. Presudno je bilo to što smo imali Nikola Jović otvoren zicer, tada bi bilo plus šest za nas i to bi bilo dovoljno za pobedu - izjavio je Slavnić, pa u istom dahu nastavio:
- Ne znam zašto je Jokić tako brzo šutirao trojku iz auta... Možda će iz ovoga da izvuku pouke, jer ako želimo zlato i ako dođemo do finala, tamo ćemo verovatno igrati opet sa Turcima.
Na kraju se Slavnić osvrnuo i na nokaut fazu.
- Sve se broji od četvrtfinala. Finska je verovatno samlevena unapred. Ide se verovatno na Francusku koja je krš od ekipe, a posle toga se ide na Nemce. Od Francuza počinjemo da budemo ozbiljni i oni i ja - poručio je Slavnić.
