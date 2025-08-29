"SREĆAN SAM I TUŽAN!" Selektor Portugala: Srbija je Srbija, a mi...
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Portugal, a selektor Portugalaca Mario Gomeš je na zanimvljiv način govorio pred novinarima.
Podsetimo, Srbija je pobedila Portugal, posle čega je strateg portugalskog državnog tima ovako započeo obraćanje novinarima:
- Najkraće moguće, srećan sam i tužan. Srećan sam zbog tima, jer smo pokazali sposobnost da se nadmećemo sa najboljim timom Evrope i drugim najboljim na svetu, a tužan sam što smo izgubili. Kada izgubite, ne možete baš biti toliko srećni. Kao što sam rekao juče, prekjuče, Srbija je Srbija, a Portugal je Portugal. Ono što treba da naučimo iz ove utakmice, to je da možemo da igramo na ovoj sceni, da možemo da se nadmećemo sa svima. Možemo, naravno, da budemo bolji, recimo danas u realizaciji šuta za dva poena, promašili smo neke kontre u kojima smo bili brojčano jači. Da nismo, bili bismo verovatno u još neizvesnijoj završnici. Na kraju, kao trener, mogu da budem zadovoljan ekipom - istakao je Gomeš.
