"TO ĆE VIŠE SELEKTORA DA RADUJE!" Stefan Jović posle trijumfa Srbije nad Estonijom na Mundobasketu
Košarkaši Srbije pobedili su Estoniju u prvom kolu grupe A sa 98:64. Nakon meča izjavu za medije dao je Vanja Marinković.
- Prva utakmica na turniru je najbitnija. Pristup je bio na nivou od prvog minuta. Velika je razlika u kvalitetu, ali je dobar posao urađen.
Ekipa je imala preko 30 asistencija, sjajna timska igra?
- To će selektora više da raduje. Lepršava igra, lepa za oko, mnogo tu talenta ima, ali profesionalni odnos od početka do kraja je bio.
Portugal?
- Znamo da se radi o ekipi koja dugo nije bila na Evropskom prvenstvu. Nisu tu slučajno, svi dobro znate šta su uradili i koga su dobili. Već sutra krećemo sa pripremom te utakmice, imaćemo isti pristup i nadamo se dobrom rezultatu.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
