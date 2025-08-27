Košarka

"TO ĆE VIŠE SELEKTORA DA RADUJE!" Stefan Jović posle trijumfa Srbije nad Estonijom na Mundobasketu

Filip Milošević

27. 08. 2025. u 22:01

Košarkaši Srbije pobedili su Estoniju u prvom kolu grupe A sa 98:64. Nakon meča izjavu za medije dao je Vanja Marinković.

ТО ЋЕ ВИШЕ СЕЛЕКТОРА ДА РАДУЈЕ! Стефан Јовић после тријумфа Србије над Естонијом на Мундобаскету

Foto: TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

- Prva utakmica na turniru je najbitnija. Pristup je bio na nivou od prvog minuta. Velika je razlika u kvalitetu, ali je dobar posao urađen.

Ekipa je imala preko 30 asistencija, sjajna timska igra?

- To će selektora više da raduje. Lepršava igra, lepa za oko, mnogo tu talenta ima, ali profesionalni odnos od početka do kraja je bio.

Portugal?

- Znamo da se radi o ekipi koja dugo nije bila na Evropskom prvenstvu. Nisu tu slučajno, svi dobro znate šta su uradili i koga su dobili. Već sutra krećemo sa pripremom te utakmice, imaćemo isti pristup i nadamo se dobrom rezultatu.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

