Košarka

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

В.Н.

25. 08. 2025. u 15:30

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.

РАЗРЕДНИ ДОК ВОДИ МАТУРСКУ ЕКСКУРЗИЈУ Хит снимак наших кошаркаша са аеродрома - Са Каријем у реду за кафу, коментари пљуште (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Instagram/mamba_magazin

Ekspedicija Srbije predvođena selektorom Svetislavom Pešićem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Jokićem poletela je u ranim jutarnjim časovima u glavni grad Letonije gde će igrati sve mečeve grupne, ali i eliminacione faze EP.

Korisnike društevnih mreža oduševio je snimak zabeležen na aerodromu neposredno pre poletanja košarkaša. 

Na njemu se mogu videti Jokić, Bogdanović, Marinković i ekipa, kako u društvu Svetislava Pešića i dobroj atmosferi čekaju u redu za kafu. 

"Razredni dok vodi matursku ekskurziju", napisano je u opisu videa, a sa ovim opisom složili su se i korisnici Instagrama u komentarima.

"Dobri momci, baš pravi tim. Pričaće se još dugo o njima", "Nadgleda da neko ne bi slučajno prošvercovao pivo", samo su neki od šaljivih komentara. 

Pogledajte snimak: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NBA Magazin (@mamba_magazin)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu