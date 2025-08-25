"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.

Foto: Printscreen/Instagram/mamba_magazin

Ekspedicija Srbije predvođena selektorom Svetislavom Pešićem, kapitenom Bogdanom Bogdanovićem i Nikolom Jokićem poletela je u ranim jutarnjim časovima u glavni grad Letonije gde će igrati sve mečeve grupne, ali i eliminacione faze EP.

Korisnike društevnih mreža oduševio je snimak zabeležen na aerodromu neposredno pre poletanja košarkaša.

Na njemu se mogu videti Jokić, Bogdanović, Marinković i ekipa, kako u društvu Svetislava Pešića i dobroj atmosferi čekaju u redu za kafu.

"Razredni dok vodi matursku ekskurziju", napisano je u opisu videa, a sa ovim opisom složili su se i korisnici Instagrama u komentarima.

"Dobri momci, baš pravi tim. Pričaće se još dugo o njima", "Nadgleda da neko ne bi slučajno prošvercovao pivo", samo su neki od šaljivih komentara.

Pogledajte snimak: