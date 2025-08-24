"ONO JE BILO OZBILJNO MLAĆENJE": Međedović imao poruku za košarkaše Srbije pred Evrobasket

Dolazi nam ponovo period kada će ceo srpski sportski svet biti ujedinjen. Tako je pred Ju-Es open o košarkašima Srbije govorio teniser Hamad Međedović.

FOTO: Profimedia

Momak rodom iz Novog Pazara priprema se za Ju-Es open, gde će prvi meč igrati sa Danijelom Altmajerom. U pauzi između treninga uspeo je da isprati prijateljski duel Srbija - Slovenija.

Malo je reći da je Hamad Međedović bio oduševljen prikazanim košarkaša Svetislava Pešića, a kako dodaje, očekuje da se "Orlovi" na kraju vrate sa zlatnom medaljom i navijaće za najpovoljniji ishod po naše momke u Rigi.

- Gledao sam utakmicu sa Slovenijom, ono je bilo mlaćenje ozbiljno. Navijam. Mislim da nam je tim u punom sastavu, da su svi zdravi i spremni i očekujem zlato. Bez pritiska, ali... - rekao je Međedović.

