U ODLIČNOM RASPOLOŽENJU: Ministar Gajić posetio košarkašku reprezentaciju Srbije i poslao moćnu poruku (FOTO)

Aleksandar Ilić

20. 08. 2025. u 20:14

Ministar sporta Zoran Gajić posetio je, u društvu predsednika Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojše Čovića, našu seniorsku reprezentaciju uoči poslednjeg treninga pred prijateljsku utakmicu sa Slovenijom.

FOTO: KSS

Nakon uvodnih reči selektora Svetislava Pešića, igračima se obratio ministar Gajić.

- Želim vam mnogo sreće i zdravlja, da se niko ne povredi. Moj naklon što ste se odazvali da igrate za reprezentaciju Srbije jer veoma dobro znam koliko utakmica imate tokom sezone i kakav je kalendar. Veliko poštovanje i zahvalnost u ime sportske javnosti i države Srbije što su uopšte došli da igraju, rekao je ministar Gajić u obraćanju reprezentativcima.

Reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Slovenije u četvrtak, 21. avgusta, od 20 časova u Beogradskoj areni u generalnoj probi pred Evropsko prvenstvo.

Izabranici selektora Pešića su u grupi A na šampionatu Evrope sa selekcijama Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke i igraće svoje utakmice u Rigi.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

