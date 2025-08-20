U ODLIČNOM RASPOLOŽENJU: Ministar Gajić posetio košarkašku reprezentaciju Srbije i poslao moćnu poruku (FOTO)
Ministar sporta Zoran Gajić posetio je, u društvu predsednika Košarkaškog saveza Srbije dr Nebojše Čovića, našu seniorsku reprezentaciju uoči poslednjeg treninga pred prijateljsku utakmicu sa Slovenijom.
Nakon uvodnih reči selektora Svetislava Pešića, igračima se obratio ministar Gajić.
- Želim vam mnogo sreće i zdravlja, da se niko ne povredi. Moj naklon što ste se odazvali da igrate za reprezentaciju Srbije jer veoma dobro znam koliko utakmica imate tokom sezone i kakav je kalendar. Veliko poštovanje i zahvalnost u ime sportske javnosti i države Srbije što su uopšte došli da igraju, rekao je ministar Gajić u obraćanju reprezentativcima.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Reprezentacija Srbije dočekuje selekciju Slovenije u četvrtak, 21. avgusta, od 20 časova u Beogradskoj areni u generalnoj probi pred Evropsko prvenstvo.
Izabranici selektora Pešića su u grupi A na šampionatu Evrope sa selekcijama Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke i igraće svoje utakmice u Rigi.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
HAOS: Kažnjavaju sportiste istog časa ako pričaju na ruskom?! (VIDEO)
20. 08. 2025. u 19:20
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
20. 08. 2025. u 12:23
TRAGEDIJA UZDRMALA SPORT: Fudbaler preminuo pred svojom majkom!
20. 08. 2025. u 18:11
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika rtaži peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
FENERBAHČE i Benfika ukrštaju koplja u plej-ofu Lige šampiona, u duelu koji obećava žestoku borbu za mesto u grupnoj fazi.
20. 08. 2025. u 12:00 >> 12:50
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
20. 08. 2025. u 12:23
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)