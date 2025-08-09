"OVI MEČEVI ĆE BITI IZUZETNO VAŽNI!" Avdalović pred meč Mega - Univerzitet Indijana
Trener košarkaša Mege Vule Avdalović izjavio je da očekuje zahtevan meč protiv Univerziteta Indijana koji se igra u okviru "Indiana summer tour-a" u Portoriku.
Prvi meč između Mege i Univerziteta Indijana je na programu 10. avgusta jedan sat posle ponoći po centralnoevropskom vremenu, a drugi dan kasnije od 17 sati.
- Već nekoliko dana treniramo u Portoriku i došlo je vreme za prvu pripremnu utakmicu sa Univerzitetom Indijana. Očekujem jako zahtevan meč s obzirom na to da se Indijana pojačala velikim brojem kvalitetnih igrača na svakoj poziciji. Takođe, imaju i novog trenera što dodatno otežava situaciju. Želimo da odigramo što je kvalitetnije moguće jer nam je ovo prva utakmica koju igramo posle nepune dve nedelje od početka priprema. Treniramo dobro i ovi mečevi će biti izuzetno važni za naše mlade igrače - rekao je Avdalović, a prenosi sajt kluba.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
Mega je u Portoriko otputovala u sledećem sastavu: Bogoljub Marković, Lazar Gačić, Aleksa Milenković, Marko Vukčević, Ognjen Nikolić, Abdramane Sibi, Savo Drezgić, Ognjen Srzentić, Vuk Radojičić, Andrej Mušicki, Asim Đulović i Urban Kroflič.
- Tako će Mega nastaviti tradiciju susreta sa NCA timovima, s obzirom da je ranijih godina ukrštala koplja sa ekipama američkih koledža poput Mičigena, Virdžinije, Kentakija, a 2021. je na Bahamima igrala upravo protiv Indijane - saopštila je Mega.
*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima
NAJZANIMLjIVIJI meč četvrtog kola Superlige Srbije gledaćemo večeras na "Stadionu Rajko Mitić" gde će od 20 časova koplja ukrstiti Crvena zvezda i TSC.
09. 08. 2025. u 09:17
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)