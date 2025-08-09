"OVI MEČEVI ĆE BITI IZUZETNO VAŽNI!" Avdalović pred meč Mega - Univerzitet Indijana

Trener košarkaša Mege Vule Avdalović izjavio je da očekuje zahtevan meč protiv Univerziteta Indijana koji se igra u okviru "Indiana summer tour-a" u Portoriku.

Foto: Jutjub / FIBA

Prvi meč između Mege i Univerziteta Indijana je na programu 10. avgusta jedan sat posle ponoći po centralnoevropskom vremenu, a drugi dan kasnije od 17 sati.

- Već nekoliko dana treniramo u Portoriku i došlo je vreme za prvu pripremnu utakmicu sa Univerzitetom Indijana. Očekujem jako zahtevan meč s obzirom na to da se Indijana pojačala velikim brojem kvalitetnih igrača na svakoj poziciji. Takođe, imaju i novog trenera što dodatno otežava situaciju. Želimo da odigramo što je kvalitetnije moguće jer nam je ovo prva utakmica koju igramo posle nepune dve nedelje od početka priprema. Treniramo dobro i ovi mečevi će biti izuzetno važni za naše mlade igrače - rekao je Avdalović, a prenosi sajt kluba.

Mega je u Portoriko otputovala u sledećem sastavu: Bogoljub Marković, Lazar Gačić, Aleksa Milenković, Marko Vukčević, Ognjen Nikolić, Abdramane Sibi, Savo Drezgić, Ognjen Srzentić, Vuk Radojičić, Andrej Mušicki, Asim Đulović i Urban Kroflič.

- Tako će Mega nastaviti tradiciju susreta sa NCA timovima, s obzirom da je ranijih godina ukrštala koplja sa ekipama američkih koledža poput Mičigena, Virdžinije, Kentakija, a 2021. je na Bahamima igrala upravo protiv Indijane - saopštila je Mega.

