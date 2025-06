SRBIJA JURI PRVI TRIJUMF! Andora bi trebalo da bude lak zalogaj za tri boda

Fudbalska reprezentacija Srbije večeras od 20.45 sati u Leskovcu dočekuje Andoru u drugom meču kvalifikacija za Mundijal 2026. godine.

FOTO: EPA

Selektor Dragan Stojković Piksi u najavi meča rekao je da je "crveni alarm upaljen" nakon što su Englezi pre tri dana jedva pobedili u Andori 1:0, a Srbija osvojila bod u Albaniji (0:0).

"Umor je prisutan. Zbog toga može da dođe do dve-tri promene u timu u odnosu na tim protiv Albanije. Nemamo kadrovskih problema, samo Luka Jović ima neki stomačni virus, ali videćemo u kakvom stanju će biti", rekao je Stojković na konferenciji za medije u Leskovcu.

Stojković je istakao da ga raduje timski duh koji ima reprezentacija Srbije.

"To je jedini put kako bi reprezentacija trebalo da izgleda iz utakmice u utakmicu. Raduje me samopouzdanje igrača, od golmana, sve do napadača. Posedujemo ono što je bitno kada se takmičiš. Crveni alarm je upaljen. Ozbiljno smo to shvatili posle rezultata Andora - Engleska. To nas tera na jedan oprez. Nikako strah, ali na oprez sigurno. To ću i da prenesem igračima, oni su svesni. Isto kako smo pripremali utakmicu u Tirani", istakao je Stojković.

On je podsetio da je Srbiji do kraja kvalifikacija za SP 2026. ostalo da odigra još sedam utakmica.

"Želimo da osvajamo bodove i svaki bod, bez obzira protiv koga igrali je važan, istu vrednost imaju. Sada je najvažnija utakmica, ne zanima me Engleska - zanima me Andora, kako je slomiti i osvojiti tri boda. Ne dozvoljavam da me iko dekoncentriše, činjenica da svako može da te iskomentariše i izvređa, ali to mene zaista ne pogađa. Znam šta mi je činiti. Tu sam stabilan, ma ko šta rekao i pronalazio neke stvari za nekakvim senzacijama. A kada dođu Englezi onda ćemo o njima pričati", izjavio je Stojković.

