VRATIO SE KUĆI! Aleksandar Bućan novi koordinator mlađih kategorija košarkaškog kluba Partizan

Srpski košarkaški trener Aleksandar Bućan imenovan je za koordinatora mlađih kategorija Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

Foto arhiva VN

Bućan je prethodno radio u Partizanu od 1993. do 2002. i od 2011. do 2019. godine. On je pre povratka u Partizan bio koordinator muških mlađih selekcija u Košarkaškom savezu Srbije.

"Kao selektor U18 reprezentacije Srbije, Aleksandar Bućan je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu 2018. godine, sa generacijom igrača u kojoj su bili Balša Koprivica, Arijan Lakić, Marko Pecarski, Uroš Trifunović, Dalibor Ilić, Filip Petrušev i mnogi drugi. U istoj uzrasnoj kategoriji, Bućan je 2014. godine kao selektor osvojio evropsko srebro, dok je sa U16 selekcijom osvojio bronzu 2006. godine", navodi se na zvaničnom sajtu Partizana.

