GUDURIĆ PRED FINALE EVROLIGE: Taktika neće biti presudna, već želja!

MARKO Gudurić će sutra imati priliku da osvoji prvi trofej Evrolige. Njegov Fenerbahče igraće u finalu protiv Monaka.

Foto: EPA-EFE/RYAN LIM

Reprezentativac Srbije smatra da će želja biti presudan faktor u meču za trofej u najelitnijem evropskom košarkaškom takmičenju.

- Videćemo sutra, trudimo se da se spremimo što je bolje moguće. Odradili smo trening, malo sastanak. Obavili taktiči deo, ali to neće biti presudno u finalu, već želja, ko će više da želi trofej - rekao je Gudurić medijima u Abu Dabiju.

Tim iz Istanbula je u polufinalu pobedio do sutra aktuelnog šampiona Panatinaikos, dok su Kneževi bili bolji od Olimpijakosa.

- Baš smo taj deo odradili dobro. Imali smo samo osam ili devet izgubljenih lopti, to mi je u glavi ostalo. Videli smo kako je juče Monako izbacio Olimpijakos iz utakmice tim pritiskom po celom terenu. To će biti ključ, naše izgubljene lopte i kako ćemo da ulazimo u napade.

Monako je u osnovnom delu sezone oba puta savladao tim Šarunasa Jasikevičijusa.

- Gledali smo te utakmice protiv njih neke situacije i naravno sinoć protiv Olimpijakosa. Iskreno, nije toliko dug video bio jer neće to presuditi i nije lako ubaciti u glavu toliko informacija. Šaras to zna bolje od svih, da treba da bude što jednostavnije i da stavimo akcenat na najbolje njihove igrače.

Bio je upitan i da li je iznenađen što je Monako pobedio ekipu iz Pireja.

- Nisu me iznenadili. Prošle godine smo igrali pet utakmica protiv njih. To su isti igrači, znam kako su nas čuvali, znam koliko je teško i naporno. Sada imaju i Kalatesa koji je bio kod nas prošle godine. On radi neke stvari koje se ne vidi u statistici, naravno i Tajs koji im daje dodatan kvalitet.

Novinare je zanimalo i to da li Fenerbahče u timu ima igrače sposobne da reše finale Evrolige.

- Najbolji primer je bio juče, potenciram tim, timska igra. Videlo se protiv Panatinakosa. Najdžel je vukao cele sezone, u nekim utakmicama i ja, ali prosto nije išlo sinoć. Zato su iskočili Boldvin, Tarik i Erik. Svako od nas želi da odigra što je bolje moguće, da povuče, što je i normalno, ali moramo i da ostanemo u sistemu tima.

Za kraj je otkrio kakav je Jasikevičijus tokom Fajnal fora.

- Uglavnom je nasmejan, naravno posle poraza je malo duži sastanak što je i normalno, takve stvari vas i čine boljim - zaključio je Gudurić.

Podsetimo, utakmica Monako - Fenerbahče igra se u nedelju od 19 sati u "Etihad areni" u Abu Dabiju.

