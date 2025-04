"TROJKA U FACU" Nikola Jokić je nezaustavljiv, to je osetio na svojoj koži i Hrvat (VIDEO)

DENVER nagetsi su nakon velike drame savladali Los Anđeles Kliperse u četvrtom duelu plej-ofa NBA lige, a pored zakucavanja Gordona uz zvuk sirene, potez utakmice izveo je Nikola Jokić.

FOTO: Tanjug/AP

Srbin se jednostavno, igra u NBA ligi i navikao je ljude da od njega uvek očekuju neke neočekivane stvari, što je bio slučaj i ovoga puta.

Postoji i jedna šala koja kruži internetom, a to je da Jokića možete čuvati 23.9 sekundi na najbolji mogući način, ali će on onda za tih 0.1 napraviti nešto čime će vas zaludeti. Upravo, on je to i uradio, samo ovoga puta na kraju prve deonice.

Ostalo je na satu 1.9 sekundi do kraja prve deonice, Jokić se otvorio, dobio je loptu i pogodio je trojku kao da je na treningu. Nije mu smetao čak ni Ivica Zubac, koji je stajao pored njega, pa je tako Hrvat dobio "trojku u facu".

