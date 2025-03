"KALINIĆ JE INFICIRAO EKIPU"! Bivši košarkaš Zvezde grmi na Sferopulosa, pohvalio samo jednog momka

Milutin Aleksić kritikovao je veoma loš nastup Crvene zvezde protiv Bajerna u Minhenu (100:82) u kome je označio da se igra tima Janisa Sferopulosa u potpunosti "raspala".

FOTO: M. Vukadinović

- Način na koji je Crvena zvezda dozvolila da izgleda večeras je za veliki alarm. Moram da priznam po prvi put - Janis Sferopulos je izgubio totalno kontrolu nad ekipom - rekao je Aleksić.

Kada su u pitanju igrači, nekadašnji košarkaš imao je komentar na igru jednog od glavnih igrača u crveno-belom timu.

- Pa Kalinić nije ličio na sebe, inficirao je pre ekipu tom smirenošću, sada je inficirao sa negativnim afirmacijama. U drugom je to donekle ispravio. Ali to su zabrinjavajuće stvari. Gro nekih stvari je bilo neprijatno i to me plaši. Zvezda je u nikad boljoj situaciji i mislio sam da će barem biti fokusirani i smireni, posvećeni košarci svih 40 minuta.

U analizi koju je dao za "Sport Klub" posle utakmice u Minhenu, priznao je da je malo falilo da niti jedan igrač ne dobije nagradu za igrača utakmice, međutim odlučili su se za Džoela Bolomboja od koga mogu da uče i drugi.

- Hteli smo nikome da ne damo nagradu za igrača utakmice, ali to ne bi bilo fer prema Džoelu Bolomboju, jedinoj svetloj tački...", rekao je Aleksić i pojasnio: "Imao je možda i rekordnih 19 skokova. Poručio bih da je Džoel Bolomboj primer ponašanja i nekim domaćim igračima kako se odnosi prema dresu i obavezama igrača Zvezde".

Na koga je tačno mislio Milutin Aleksić nije precizirano, ali je tokom svog izlaganja kritikovao mahom većinu igrača koji su prošle noći bili na terenu.

