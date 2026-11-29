Na Apeninima pomno prate partije našeg reprezentativca.

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Ogroman pritisak trpeo je Dušan Vlahović (26) dok je nosio dres Juventusa, konstantno je trpeo kritike, čak i onda kada je igrao dobro i davao golove, mnogi su mu pronalazili mane. Međutim, sada se sve okrenulo, pa posle samo nekoliko meseci u Torinu otvoreno pate za sjajnim golgeterom.

Tek sedmo mesto na tabeli Serije A i samo 19 postignutih golova jasan su znak da "stara dama" ima problem sa napadačima. Trener Lučano Spaleti ne može da računa na Arkadijuša Milika već mesecima, dok Randal Kolo Muani i Nik Voltemade igraju u sistemu toplo-hladno. Zbog toga je iskusni stručnjak javno poručio da mu treba snažan centarfor, koji ume da igra leđima okrenut golu, jer takvog nije kupio tokom leta.

Zbog toga mediji na Apeninima često pominju srpkog asa, čije partije za Bešiktaš se pomno prate. To ne krije ni legendarni Đanluka Zambrota (49).

- Spaletijevi komentari nisu došli slučajno. Poslao je poruku čelnicima kluba i verovatno razgovarao sa njima. U januaru će tražiti klasičnu "devetku", jer ni Kolo Muani, ni Voltemade ne odgovaraju. Ipak, treba da vidimo koji igrač može da stigne i po kom modelu će se raditi posao - rekao je Zambrota, pa dodao:

- Tužan sam dok gledam Vlahovića, koji je dao 11 golova u turskoj Superligi. Bešiktaš i trener Italijano su mu omogućili da igra mirno, bez prevelikog pritiska. Ovakva promena u učinku pokazuje jasno na to da u Juventusu nešto ne funkcioniše.