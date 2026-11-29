Bukari pleše u Novom Pazaru: Pogledajte dva gola Zvezde za 5 minuta
Bukari utišao Novi Pazar.
Fudbaleri Crvene zvezde vode protiv Novog Pazara sa 2:0 u gostima u utakmici 17. kola Superlige Srbije, a oba pogotka postigao je Osman Bukari u završnici prvog poluvremena.
Krilni napadač crveno-belih prvi put je zatresao mrežu u 42. minutu, kada je iskoristio grešku golmana Prekovića, koji se okliznuo ispred svog gola. Akciju je prethodno odličnim pasom pokrenuo Abu Fani.
Samo nekoliko minuta kasnije Bukari je ponovo bio na pravom mestu. U drugom minutu nadoknade prihvatio je dodavanje Lučića sa leve strane i udarcem iz prve poslao loptu u mrežu za 2:0.
Prvo poluvreme obeležili su i brojni prekidi zbog ponašanja navijača domaćeg tima. Utakmica je počela sa oko sedam minuta zakašnjenja, nakon što su na teren ubacivane grudve i pirotehnika, a sudija Novak Simović morao je da zaustavlja igru još nekoliko puta.
Zbog čak četiri prekida, prvo poluvreme produženo je za čak 19 minuta.
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