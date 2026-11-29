Meč ipak neće biti odigran na stadionu "Dragan Džajić".

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Fudbaleri Zemuna i Radničkog iz Kragujevca odigraće u ponedeljak od 14.00 časova utakmicu 17. kola Superlige Srbije na stadionu Čukaričkog na Banovom brdu, pošto vremenski uslovi nisu dozvolili da se susret održi u prvobitno planiranom Ubu.

Organizatori su bili prinuđeni da promene mesto odigravanja nakon što ni novi termin nije doneo mogućnost da se teren u Ubu osposobi za utakmicu.

Duel je najpre bio zakazan za subotu, ali je odložen zbog snežnih padavina i lošeg stanja podloge.

Kao zamensko rešenje izabran je stadion Čukaričkog, čiji je teren u dobrom stanju i pored toga što su domaći fudbaleri u subotu odigrali prvenstveni meč protiv Mladosti, u kojem su slavili sa 3:1.

Utakmica na Banovom brdu ujedno će biti poslednja u okviru 17. kola domaćeg prvenstva. Zemun i Radnički iz Kragujevca nedavno su se sastali i u šesnaestini finala Kupa Srbije, kada je ekipa iz Gornje varoši pobedom od 1:0 izborila plasman u narednu rundu takmičenja.