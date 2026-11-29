Susret između Sasuola i Napolija, odigran u okviru 13. kola italijanske Serije A, završen je bez golova, rezultatom 0:0.

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Iako se očekivala zanimljiva utakmica sa dosta prilika, obe ekipe su tokom 90 minuta imale problema da pronađu put do protivničke mreže.

Napoli je imao veći posed lopte i češće pokušavao da organizuje napade, ali nije uspevao da pronađe pravo rešenje protiv dobro postavljene odbrane domaćina. Sasuolo je sa druge strane pokušavao da zapreti kroz brze napade, ali ni domaći fudbaleri nisu uspeli da iskoriste svoje prilike.

Napoli je uputio više udaraca ka golu, međutim golman Sasuola Arijanet Murić imao je veoma zapaženu partiju i sačuvao svoju mrežu netaknutom. Uprkos inicijativi gostiju, odbrana Sasuola izdržala je sve pritiske do poslednjeg sudijskog zvižduka.

Tako su obe ekipe morale da se zadovolje osvajanjem po jednog boda, dok Napoli može da žali za propuštenom prilikom da ostvari važnu pobedu u borbi za vrh tabele.

Napoli je osmi na tabeli sa 19 bodova, dok je Sasuolo prvi ispod crte sa svega 9 bodova.