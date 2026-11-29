Nekadašnjem šampionu sada preti borba za opstanak.

FOTO: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Došao je Slaviša Jokanović (58) krajem septembra u Bazel kako bi dodatno podigao tim i usmerio ga ka samom vrhu tabele, ali umesto toga je sve krenulo nizbrdo i srpski trener još ne zna za pobedu u švajcarskom prvenstvu. Ekipa trenutno zauzima tek osmo mesto na tabeli, što znači da je u zoni plej-auta, a ima samo 15 bodova iz isto toliko odigranih utakmica.

Čuveni as je crveno-plave dosad vodio na sedam mečeva, ostvario je trijumf samo u Kupu, dok u Superligi ima dva remija i četiri poraza. Da sve bude gore, nakon poslednjeg neuspeha ovog vikenda protiv Grashopersa (2:1), evidentno je da ni atmosfera nije dobra, a kapiten i prva zvezda tima Đerdan Šaćiri (35) javno je prozvao šefa stručnog štaba.

- Nisam srećan kada ne igram. Ne dolazim na trening da bih sedeo na klupi. Sve dok sam u Bazelu, želim da igram svaku utakmicu - poručio je Šaćiri za televiziju SRF.

Nekadašnji švajcarski reprezentativac je pomenuti duel počeo na klupi za rezerve, ali je ubrzo po ulasku na teren zatresao mrežu. Međutim, iskusni stručnjak je direktno objasnio šta zamera pojedinim igračima i zbog čega se odlučio na neke radikalne promene.

- Ne morate da budete posebno talentovani da biste se vraćali nazad u odbranu pošto izgubite loptu. Moramo da pronađemo energiju, da budem kompetitivni - rekao je Jokanović, a potom dodao:

- Čestitam Grashopersu, ali mi smo odigrali veliku ulogu u njihovoj pobedi. Mi kada primimo gol, ne možemo da reagujemo. Ne znamo gde se nalazimo i plaćamo skupu cenu toga. Spreman sam za trening ujutru.