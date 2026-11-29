Haos u Novom Pazaru: Ponovo prekinut meč sa Crvenom zvezdom, navijači gađali sudiju
Totalna "ludnica" u Novom Pazaru.
Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde u Superligi Srbije počela je sa oko sedam minuta zakašnjenja, a zbog ubacivanja pirotehnike i grudvi na teren sudija Novak Simović morao je da prekine igru već u drugom minutu.
Nastavio se meč, ali onda je usledio Novi haos – pogođen i sudija grudvom u glavu.
Sudije su se povukle, za njima i igrači. Ukoliko se nastave incidenti deo tribine će se isprazniti, saopštio je spiker, a meč je ponovo nastavljen.
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