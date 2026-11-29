ozač ekipe Trekhaus Španac Raul Fernandez pobednik je poslednje trke u sezoni u Moto GP šampionatu, koja je danas vožena za Veliku nagradu Valensije.

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Fernandez je do pobede stigao rezultatom 40:46.90.



Markez je sezonu završio na prvom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 459 bodova. On je još ranije obezbedio novu titulu u Moto GP šampionatu u "kraljevskoj klasi", a pre nekoliko dana je objavio da će mu trka u Valensiji biti poslednja u karijeri.

Markez je osvojio 10 titula u svim kategorijama, a osam puta je bio svetski šampion u "kraljevskoj klasi.

Drugo mesto u generalnom plasmanu vozača pripalo je Italijanu Marku Becekiju iz Aprilije sa 419 bodova, dok je njegov timski kolega Španac Horhe Martin treći sa 416.

Prva trka u narednoj sezoni biće održana 7. marta 2027. godine za VN Tajlanda.

