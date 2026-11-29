KOŠARAC SAOPŠTIO: Hakovani su mi telefon i Viber nalog, izvinjavam se svima koji su imali neprijatnosti
ZAMENIK predsedavajuće Saveta ministara BiH i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac saopštio je danas da je njegov mobilni telefon bio meta hakerskog napada.
Košarac je o incidentu obavestio javnost objavom na društvenoj mreži Iks, navodeći da su njegov telefon kao i nalog na Viberu bili kompromitovani.
On se izvinio svima koji su primili neprimerene poruke ili imali neprijatnosti.
-Ukoliko ste primili poruke neprimerenog sadržaja ili imali bilo kakvu neprijatnost i problem, iskreno se izvinjavam, naveo je Košarac.
Za sada nije poznat razlog napada niti ko stoji iza njega.
(Tanjug)
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