Meč je kasnio sedam minuta.

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Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde u Superligi Srbije počela je sa oko sedam minuta zakašnjenja, a zbog ubacivanja pirotehnike i grudvi na teren sudija Novak Simović morao je da prekine igru već u drugom minutu.

Problemi su nastali još pre početka susreta, kada su navijači domaćeg tima sa tribine počeli da ubacuju grudve u kazneni prostor u kojem se nalazio golman Crvene zvezde Ivan Guteša.

Pojedini predmeti bili su veliki, a domaći navijači su njima gađali čuvara mreže gostujuće ekipe.

Ubrzo su na teren počele da padaju i baklje i topovski udari, zbog čega je reagovala i ekipa Novog Pazara. Kapiten Adem Ljajić poveo je saigrače do tribine na kojoj su bili najvatreniji navijači domaćeg tima, kako bi ih zamolili da prekinu sa ubacivanjem predmeta i omoguće početak utakmice.

Prekid u Novom Pazaru https://t.co/F7vwWMzuFp — Aleksandar Ilić (@aleks89ilic) November 29, 2026

I pored intervencije fudbalera, situacija se nije odmah smirila, pa je početak meča odložen za približno sedam minuta.

Novi incident dogodio se već u drugom minutu utakmice, kada su navijači ponovo ubacili baklje na teren. Pirotehnika je izazvala veliku količinu dima, zbog čega je Simović zaustavio igru.