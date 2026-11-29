Prekid u Novom Pazaru: LJajić molio navijače da prestanu, Zvezdin golman na udaru
Meč je kasnio sedam minuta.
Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde u Superligi Srbije počela je sa oko sedam minuta zakašnjenja, a zbog ubacivanja pirotehnike i grudvi na teren sudija Novak Simović morao je da prekine igru već u drugom minutu.
Problemi su nastali još pre početka susreta, kada su navijači domaćeg tima sa tribine počeli da ubacuju grudve u kazneni prostor u kojem se nalazio golman Crvene zvezde Ivan Guteša.
Pojedini predmeti bili su veliki, a domaći navijači su njima gađali čuvara mreže gostujuće ekipe.
Ubrzo su na teren počele da padaju i baklje i topovski udari, zbog čega je reagovala i ekipa Novog Pazara. Kapiten Adem Ljajić poveo je saigrače do tribine na kojoj su bili najvatreniji navijači domaćeg tima, kako bi ih zamolili da prekinu sa ubacivanjem predmeta i omoguće početak utakmice.
I pored intervencije fudbalera, situacija se nije odmah smirila, pa je početak meča odložen za približno sedam minuta.
Novi incident dogodio se već u drugom minutu utakmice, kada su navijači ponovo ubacili baklje na teren. Pirotehnika je izazvala veliku količinu dima, zbog čega je Simović zaustavio igru.
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