Evroliga je saopštila - Nadir Hifi je proglašen za najboljeg igrača meseca Novembra.

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Od kako se Nadir Hifi vratio na parket nakon povrede, Pariz je i proigrao. Dobili su poslednjih sedam mečeva u najelinijem evropskom takmičenj

A baš direktno svojim šutevima rešio je tri meča. Najpre je dao koš Fenerbahčeu prodorom u poslednjim trenucima produžetka za pobedu 111:109. Protiv Barselone je pogodio trojku na 14 sekundi takođe za trijumf, a na 17 sekundi do kraja utakmice sa Hapoelom ponovio je bio precizan izvan linije 6.75 metara i tom trojkom je postavljen konačan rezultat 97:96.