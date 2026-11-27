Kada svojim šutevima reši tri utakmice jednostavno je - Hifi je MVP meseca Evrolige
Evroliga je saopštila - Nadir Hifi je proglašen za najboljeg igrača meseca Novembra.
Od kako se Nadir Hifi vratio na parket nakon povrede, Pariz je i proigrao. Dobili su poslednjih sedam mečeva u najelinijem evropskom takmičenj
A baš direktno svojim šutevima rešio je tri meča. Najpre je dao koš Fenerbahčeu prodorom u poslednjim trenucima produžetka za pobedu 111:109. Protiv Barselone je pogodio trojku na 14 sekundi takođe za trijumf, a na 17 sekundi do kraja utakmice sa Hapoelom ponovio je bio precizan izvan linije 6.75 metara i tom trojkom je postavljen konačan rezultat 97:96.
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