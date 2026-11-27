Ovo joj je drugo hapšenje

Foto: Instagram/panchanrina

Japanska kik-bokserka Rina Okamoto (32), poznatija pod borilačkim imenom „Pančan Rina“, uhapšena je 27. novembra zbog sumnje da je fizički napala i povredila svog dečka. Ovo je njeno drugo hapšenje.

Kako prenosi TBS, incident se dogodio u noći 26. novembra u njenom domu u Mitaki, u Tokiju. Prema navodima policije, Okamoto se sumnjiči da je opkoračila svog partnera, mladića u dvadesetim godinama, a zatim ga udarila pesnicom u lice i šutnula u stomak. Policija navodi da će mu za oporavak od zadobijenih povreda biti potrebno dve nedelje.

Hapšenje je sprovela policijska stanica Mitaka pri Metropolitanskoj policiji Tokija. Prema pisanju lista Sankei, istražitelji veruju da je uzrok sukoba bio problem u njihovoj vezi, a borkinja je u velikoj meri priznala navode optužbe.

Okamoto je u aprilu saopštila da je raskinula veridbu, nakon čega je tokom leta na svom Jutjub kanalu organizovala „audiciju za dečka“, na koju se prijavilo oko 260 kandidata. Sredinom oktobra započela je vezu sa jednim zaposlenim u kompaniji, šest godina mlađim od nje, kog je ubrzo i predstavila na svom kanalu.

Samo dan pre navodnog napada, 25. novembra, održala je otvoreni trening u Tokiju u njegovom prisustvu. Tom prilikom mu je u sklopu programa zadavala udarce kolenima, uz komentar da to povremeno radi i kod kuće. U ranim jutarnjim satima na dan incidenta, na društvenoj mreži X objavila je da „samo želi da bude srećna“ i da će „otići u hibernaciju“.

Borilačka promocija "Knock Out", za koju se Okamoto takmiči, saopštila je da je za hapšenje saznala rano ujutru 27. novembra. Organizacija se izvinila javnosti i donela odluku da je suspenduje sa svih događaja na neodređeno vreme, dok se ne utvrde sve činjenice.

Okamoto je trebalo da nastupi 30. decembra na događaju "Knock Out 71" u Tokiju, u borbi do 48 kilograma protiv 19-godišnje tajlandske borkinje Romfon Sor Sirilak.