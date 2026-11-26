Penjaroja dao "voljno" - Igrači Partizana zasluženo na mini-odmoru
Crno-beli dobili nekoliko slobodnih dana.
Veliku i jako važnu pobedu ostvarili su košarkaši Partizana na gostovanju protiv Dubaija u 14. kolu Evrolige. Bio je to prvi, istorijski trijumf "parnog valjka" u "Koka-kola areni" i to nakon preokreta, zbog čega je trener Đoan Penjaroja bio ponosan na svoje igrače.
Nije štedeo pohvale, a iskoristio je i reprezentativnu pauzu da im da nekoliko dana odmora. Prvotimci crno-belih neće imati nikakvih klupskih obaveza do nedelje, za kada je zakazano okupljanje. Do tada će moći da predahnu, otputuju i provedu vreme sa porodicom, devojkama i prijateljima. Neki će ovo vreme iskoristiti i da zaleče povrede koje su ih mučile, kako bi se što pre vratili na teren.
Svi su dobili "voljno", osim onih koji imaju obaveze u nacionalnim timovima. To su Vanja Marinković, Arijan Lakić i Nikola Tanasković, koji će u nedelju veče igrati u "Pioniru" protiv Italije, čiji dres će nositi Alesandro Pajola.
Što se tiče ostalih, Amerikanci Kajl Olman i Antonio Rivs su ostali u Dubaiju, a recimo Luka Vildoza je sa suprugom Milicom i sinom Teom otputovao u Beč.
Podsetimo, Partizan će narednu utakmicu u Evroligi odigrati 3. decembra, protiv Virtusa u Bolonji. Trenutno ima učinak od osam pobeda i šest poraza, a zauzima deveto mesto na tabeli.
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