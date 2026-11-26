Srbija upala u neočekivane probleme! Evo šta je potrebno Orlovima za plasman na Mundobasket!
Nije samo pobeda nad Italijom...
Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je ubedljiv poraz na gostovanju Litvaniji u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, koje će se održati naredne godine u Kataru.
Izrabanici Dušana Alimpijevića pretrpeli su debakl i izgubili 78:97 od domaćina, pa su sami sebe doveli u tešku situaciju, pred finiš borbi za odlazak na Mundobasket 2027.
Do ovog meča, "orlovi" su bili na skoru 6-2 i izgledali kao sigurni putnici, međutim...
Sada je Srbija upala u probleme, iako ima još tri utakmice do kraja kvalifikacija, a prva naredna biće ujedno najvažnija. Utakmica protiv Italije u nedelju, 29. novembra, u hramu košarke „Aleksandar Nikolić“ može da reši sve dileme.
Naime, srpski reprezentativci su u prvom međusobnom susretu savladali "azure" na gostovanju sa 76:64, pa bi eventualnom novom pobedom napravili ogroman korak ka plasmanu na Svetsko prvenstvo. Osim dva boda, Srbija bi tako osigurala i bolji međusobni skor u odnosu na jednog od direktnih konkurenata, što može da presudi ako ove dve selekcije budu izjednačene sa brojem trijumfa.
Potom izabranike Dušana Alimpijevića, 26. februara očekuje gostovanje Islandu, a kvalifikacije će završiti 1. marta kod kuće protiv Litvanije. Upravo bi taj poslednji duel mogao da dobije posebnu težinu, ako se borba za jedno od prva tri mesta bude rešavala u "foto finišu".
Bitno je izdvojiti da "orlovima" ne treba da se revanširaju Litvancima, niti postoji samo jedna kombinacija rezultata koja vodi na Svetsko prvenstvo. Dalje će se plasirati tri najbolje reprezentacije iz grupe, a konačan rasplet zavisiće i od ostalih rezultata.
Pobeda protiv Italije u nedelju, zatim i u februarskom okršaju sa Islandom, praktično bi Srbiji obezbedila plasman na Mundobasket. Tako bi "orlovi" stigli do osam pobeda i imali sigurnu poziciju među tri najbolje selekcije.
Međutim, u igri je i opcija da se na Mundobasket ode čak i sa samo jednom pobedom u preostala tri susreta. Tada bi Srbiji bilo neophodno da dobije Italiju, a ako izgubi od Islanda i Litvanije, kvalifikacije bi na bilansu 7-5.
Takav rasplet mogao bi da bude dovoljan ukoliko Italija izgubi od Turske, Srbije i Litvanije, pa bi završila sa najviše šest pobeda. Čak i ako Litvanija ostvari maksimalan učinak u preostalim utakmicama i završi ispred Srbije, to neće ugroziti Alimpijevićevu ekipu, jer tri najbolje reprezentacije odlaze u Katar.
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