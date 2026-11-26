ČETIRI ŽELJE - JEDAN TROFEJ: U Futogu će se u petak i subotu odigrati finalnu turnir Kupa Srbije u vaterpolu za dame i muškarce
SPEKTAKL u Futogu. Osam ekipa u obe konkurenciji u petak i subotu boriće se za pehar pobednika Kupa Srbije u vaterpolu. Kod muškaraca trofej brani Novi Beograd,a najveći favorit je kragujevački Radnički. Kod dame Vojvodina će pokušati da sačuva pehar.
Posle nekoliko godina u polufinalu muškog turnira neće se sastati učesnici Lige šampiona Radnički i Novi Beograd. Obe ekipe su veliki favoriti u polufinalnim okršajima, ali im ne pada na pamet da potcene rivale.
Kragujevčani će sutra od 18.30 časova snage da odmere sa valjevskim Valisom, koji su pre par dana u Premijer Regionalnoj ligi savladali sa 17:12. Valjevci su se prvi put plasirali na završni turnir, tako da su oni već nadmašili sebe. Šumadinci, koji su već viđeni u finalu, odavno čekaju na trijumf u Kupu, imaju moćan tim, sa osam reprezentativaca koji su u januaru osvojili evropsko zlato. Tu su i legende Prlainović i Pijetlović, hrvatski asovi Vrlić i Marcelić, zvezde Vapenski, Murišić Gruzin Dadvani, tako da je jasno zašto je Radnički, bar na papiru, najbliži peharu.
U drugom polufinalu od 20.45 sastaju se Novi Beograd i Partizan. Branilac trofeja je favorit, ali i crno-beli nisu bez šansi. Naročito, posle pobede u Regionalnoj ligi, kada su na Banjici 4:9 protiv izabranika Zorana Bajića pretvorili u 14:13. Mlada ekipa Stefana Ćirića gaji nadu da je kadra za podvig, dok Ćuk i društvo žele revanš.
Finale se igra u subotu od 20 časova i svi očekuju da će to biti spektakularna utakmica.
Kod devojka se u petak u prvom polufinalu od 14.00 sastaju branilac trofeja Vojvodina i Palilula, a od 16.15 je večiti derbi Crvena zvezda - Partizan. Finale je u subotu od 17.00 časova, a Novosađanke su favorit broj jedan.
Polufinalne mečeve biće moguće gledati na Jutjub kanalu Srpskog vaterpolo saveza, a finala u subotu prenosi RTS.
MUŠKARCI
Polufinale - 27. novembar
Radnički - Valis 18.30
Partizan - Novi Beograd 20.45
Subota - 28.novembra
Finale 20.00
ŽENE
Polufinale - 27.novembra
Vojvodina - Palilula 14.00
Džrvena zvezda - Partizan 16.15
Subota - 28. novembar
Finale 17.00
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