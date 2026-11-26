Danilović u Kući slavnih
Srpski košarkaš Predrag Danilović biće primljen u "Kuću slavnih" Košarkaškog kluba Virtus, saopštio je danas italijanski klub.
Svečanost je zakazana za 3. decembar, a posebnu simboliku daje činjenica da će biti održana na evroligaškoj utakmici protiv Partizana, drugog kluba u kojem je legendarni srpski košarkaš stekao status besmrtnika.
Virtus je povodom obeležavanja stogodišnjice postojanja pokrenuo projekat Kuće slavnih, u koju tokom sezone prima najzaslužnije igrače, trenere i funkcionere u istoriji kluba. Među dosadašnjim laureatima su Alesandro Abio, Augusto Bineli, Ugo Skonočini, Roberto Brunamonti i Tornike Šengelija.
Danilović je za crno-bele iz Bolonje nastupao u dva navrata, od 1992. do 1995. i od 1997. do 2000. godine. Osvojio je četiri titule prvaka Italije, a 1998. godine i Evroligu, pobedom nad atinskim AEK-om u finalu u Barseloni.
Iste godine izabran je za najkorisnijeg igrača italijanskog prvenstva, a posebno mesto u istoriji kluba obezbedio je čuvenim potezom u petoj utakmici finalne serije protiv gradskog rivala Fortituda. Pogodio je trojku uz prekršaj Dominika Vilkinsa, realizovao dodatno slobodno bacanje i izborio produžetak u kojem je Virtus osvojio šampionsku titulu.
Njegov dres sa brojem pet odavno je povučen iz upotrebe, a u Bolonji su najavili novo priznanje ističući Danilovićev jedinstveni talenat, karakter i pobednički mentalitet.
Susret Virtusa i Partizana biće tako prilika da se poklonici oba crno-bela kluba poklone čoveku koji je sa njihovim miljenicima osvojio Evropu – sa Beograđanima 1992, a sa Bolonjezima šest godina kasnije.
- Jedinstven talenat, nepogrešiva ličnost, pobednički mentalitet. Saša. Broj 5. Predrag Saša Danilović biće primljen u "Virtus 100" kuću slavnih. Dobro došao kući, Saša - saopštio je Virtus.
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