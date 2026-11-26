Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 12 igrača na koje računa za današnji duel sa Litvanijom u Klaipedi. Utakmica počinje u 17.30 časova, a igra se u okviru novembarskog kvalifikacionog prozora za Svetsko prvenstvo u Kataru.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Najveće iznenađenje na konačnom spisku predstavlja izostanak Vojina Medarevića. Košarkaš Crvene zvezde našao se među prvobitno pozvanim igračima, ali ipak neće konkurisati za sastav u važnom gostujućem susretu.

Kapiten i jedan od lidera ovog tima biće Aleksa Avramović, a društvo na parketu praviće mu Dušan Miletić, Stefan Momirov, Balša Koprivica, Petar Kovačević, Alen Smailagić, Lazar Stefanović, Nikola Đurišić, Jovan Novak, Andrej Lučić, Filip Barna i Luka Mitrović.

Izabranike Dušana Alimpijevića očekuje ozbiljan ispit protiv selekcije Litvanije. Pozitivan rezultat u Klaipedi bio bi od ogromnog značaja za Srbiju i značajno bi približio nacionalni tim plasmanu na Svetsko prvenstvo.

Međutim, vremena za odmor neće biti mnogo. Nakon gostovanja u Litvaniji, Srbiju već u nedelju očekuje novi duel, ovoga puta pred domaćom publikom. Rival će biti Italija, a utakmica je zakazana za 19 časova u Beogradskoj areni.