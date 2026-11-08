Fudbal

Problem za Nemačku: Jirgen Klop ostao bez štopera za meč sa Srbijom

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

08. 11. 2026. u 16:38

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NEMAČKA oslabljena stiže u Beograd na megdan Srbiji u Ligi nacija!

Проблем за Немачку: Јирген Клоп остао без штопера за меч са Србијом

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Jirgen Klop neće moći da računa na štopera Borusije Dortmund, Valdemara Antona koji je povređen, preneo je njegov klub.

Ovaj 30-godišnjak ima problem sa mišićem, te će naredne dve nedelje provesti na terapijama.

Ovo je udarac za "pancere", s obzirom na to da je nekadašnji član Štutgarta standardan u reprezentaciji. U prvom meču protiv "orlova" odigrao je svih 90 minuta, a do sad je u nacionalom timu upisao 17 nastupa.

Klop sad na raspolaganju u centru odbrane ima četiri igrača - Niko Šloterbek, Džonatan Ta, Malik Čau i Fin Jelč.

Podsetimo, utakmica Lige nacija Srbija - Nemačka igra se u petak, 13. novembra na stadionu "Rajko Mitić".

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