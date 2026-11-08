Problem za Nemačku: Jirgen Klop ostao bez štopera za meč sa Srbijom
NEMAČKA oslabljena stiže u Beograd na megdan Srbiji u Ligi nacija!
Jirgen Klop neće moći da računa na štopera Borusije Dortmund, Valdemara Antona koji je povređen, preneo je njegov klub.
Ovaj 30-godišnjak ima problem sa mišićem, te će naredne dve nedelje provesti na terapijama.
Ovo je udarac za "pancere", s obzirom na to da je nekadašnji član Štutgarta standardan u reprezentaciji. U prvom meču protiv "orlova" odigrao je svih 90 minuta, a do sad je u nacionalom timu upisao 17 nastupa.
Klop sad na raspolaganju u centru odbrane ima četiri igrača - Niko Šloterbek, Džonatan Ta, Malik Čau i Fin Jelč.
Podsetimo, utakmica Lige nacija Srbija - Nemačka igra se u petak, 13. novembra na stadionu "Rajko Mitić".
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