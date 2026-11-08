Problem za Nemačku: Jirgen Klop ostao bez štopera za meč sa Srbijom

NEMAČKA oslabljena stiže u Beograd na megdan Srbiji u Ligi nacija!

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Jirgen Klop neće moći da računa na štopera Borusije Dortmund, Valdemara Antona koji je povređen, preneo je njegov klub.

Ovaj 30-godišnjak ima problem sa mišićem, te će naredne dve nedelje provesti na terapijama.

ℹ️ Waldemar Anton wird der deutschen Nationalmannschaft für die beiden anstehenden Länderspiele gegen Serbien und die Niederlande nicht zur Verfügung stehen. Der Verteidiger laboriert an muskulären Problemen und bleibt während der bevorstehenden Abstellungsperiode in Dortmund. https://t.co/9ILrsvalpg — Borussia Dortmund (@BVB) November 8, 2026

Ovo je udarac za "pancere", s obzirom na to da je nekadašnji član Štutgarta standardan u reprezentaciji. U prvom meču protiv "orlova" odigrao je svih 90 minuta, a do sad je u nacionalom timu upisao 17 nastupa.

Klop sad na raspolaganju u centru odbrane ima četiri igrača - Niko Šloterbek, Džonatan Ta, Malik Čau i Fin Jelč.

Podsetimo, utakmica Lige nacija Srbija - Nemačka igra se u petak, 13. novembra na stadionu "Rajko Mitić".

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