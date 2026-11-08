BRENA JE BRENA: Željko Šašić otkrio sa kim bi snimio novi duet, prisetio se saradnje sa Cecom i Draganom i nedavnog koncerta (FOTO)

FOLK zvezda Željko Šašić osvrnuo se na utiske posle solističkog koncerta „Mali je ovo grad“, koji je 14. oktobra održao u MTS dvorani, gde je sa publikom podelio veče ispunjeno emocijama, muzikom i pesmama koje su obeležile njegovu karijeru.

Foto: Privatna arhiva

Iako su se u dvorani okupili brojni ljubitelji njegovih hitova, pevač ističe da mu je najvažnije bilo upravo to što je publika bila uz njega i pevala gotovo svaku numeru.

– Koncert pravim zbog publike, a ne zbog gostiju. Meni je najvažnije da ljudi dođu, da znaju pesme i da zajedno uživamo u muzici – poručio je Šašić za "Večernje novosti", sumirajući utiske sa večeri koja je za njega imala posebno značenje.

Tokom nastupa nizali su se hitovi „Gori more, tope se planine“, „Ona priča života moga“, „Mali je ovo grad“ i mnoge druge pesme, a publika je od prvih taktova pevala zajedno sa njim. Iako je reč o velikom solističkom nastupu, Željko otkriva da treme nije bilo, već da se gotovo čitavog dana pripremao u bekstejdžu dvorane.

– Nisam imao tremu. Bio sam gotovo ceo dan u bekstejdžu, pripremao se i čekao izlazak na scenu. Kada sam video publiku i čuo kako peva sa mnom, sve je došlo na svoje mesto. Foto: Privatna arhiva

Govoreći o pesmama koje su obeležile njegovu karijeru, Šašić se osvrnuo i na saradnju sa Svetlanom Cecom Ražnatović i Draganom Mirković, sa kojima je snimio duetske numere "Ko na grani jabuka" i "Oči pune tuge", koje su i danas rado slušane. Kako ističe, kada je reč o tim pesmama, nema potrebe za poređenjem, jer su obe saradnje ostavile poseban trag.

– Te pesme su postale evergrinovi i sada, kada me pitaju Ceca ili Dragana, tu nema razdvajanja. Obe su ostavile svoj pečat i obe pesme žive i danas.

A kada bi mu se ukazala prilika da snimi novi duet sa Lepom Brenom ili Aleksandrom Prijović, pevač ne krije kome bi u ovom trenutku dao prednost. Ipak, napominje da bi konačna odluka zavisila i od pesme, teksta i energije koju bi donela zajednička saradnja.

– Brena mi više pristaje, mada nemam pojma. Sve zavisi od toga kako nas "odradi" tekst, kakva je energija, ali Brena je Brena – zaključio je Šašić za naš list.

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