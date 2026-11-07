ZELENSKOM SIGLE NAJGORE MOGUĆE VESTI: Nemci rekli "ne može"
BERLIN nema kapaciteta da isporuči nove sisteme protivraketne odbrane „Patriot“ Kijevu, zbog rizika od slabljenja sopstvene bezbednosti, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.
„Isporuka – a posebno isporuka sistema protivraketne odbrane ’Patriot‘ – predstavlja poteškoću“, rekao je Pistorijus u intervjuu za medijsku grupu „Funke“.
Ministar je podsetio da je Nemačka Ukrajini već predala nekoliko sistema i značajan broj navođenih raketa, prenosi RIA Novosti.
„Trenutno se više ne vrše isporuke“, naglasio je on.
Pistorijus je objasnio da bi dalje slanje naoružanja ove klase moglo dovesti do ranjivosti u okviru same nemačke nacionalne odbrane.
Kako je preneo list „Vzgljad“, nemački političar Johan Vadepul izjavio je u sredu da zapadne zemlje nemaju dovoljno raketa za protivvazdušni raketni sistem „Patriot“.
U septembru je Pistorijus saopštio odluku o prebacivanju presretačkih raketa tipa PAC-2 iz zaliha Bundesvera u Ukrajinu.
Istog meseca, Nemačka je odbila da Švajcarskoj isporuči komponente za sistem protivvazdušne odbrane „Patriot“, uz obrazloženje da je neophodno popuniti sopstvene zalihe.
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