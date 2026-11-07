Svet

ZELENSKOM SIGLE NAJGORE MOGUĆE VESTI: Nemci rekli "ne može"

К.Л.С

07. 11. 2026. u 09:40

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BERLIN nema kapaciteta da isporuči nove sisteme protivraketne odbrane „Patriot“ Kijevu, zbog rizika od slabljenja sopstvene bezbednosti, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

ЗЕЛЕНСКОМ СИГЛЕ НАЈГОРЕ МОГУЋЕ ВЕСТИ: Немци рекли не може

PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

„Isporuka – a posebno isporuka sistema protivraketne odbrane ’Patriot‘ – predstavlja poteškoću“, rekao je Pistorijus u intervjuu za medijsku grupu „Funke“.

Ministar je podsetio da je Nemačka Ukrajini već predala nekoliko sistema i značajan broj navođenih raketa, prenosi RIA Novosti.

„Trenutno se više ne vrše isporuke“, naglasio je on.

Pistorijus je objasnio da bi dalje slanje naoružanja ove klase moglo dovesti do ranjivosti u okviru same nemačke nacionalne odbrane.

Kako je preneo list „Vzgljad“, nemački političar Johan Vadepul izjavio je u sredu da zapadne zemlje nemaju dovoljno raketa za protivvazdušni raketni sistem „Patriot“.

U septembru je Pistorijus saopštio odluku o prebacivanju presretačkih raketa tipa PAC-2 iz zaliha Bundesvera u Ukrajinu.

Istog meseca, Nemačka je odbila da Švajcarskoj isporuči komponente za sistem protivvazdušne odbrane „Patriot“, uz obrazloženje da je neophodno popuniti sopstvene zalihe.

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