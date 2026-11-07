„ROMING KAO KOD KUĆE”: EK uključuje region u evropsku mrežu bez dodatnih troškova
EVROPSKA komisija (EK) pokrenula je pregovore sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Albanijom o ukidanju rominga, odnosno, njihovom uključivanju u evropski režim "Roming kao kod kuće" (Roam Like at Home), čime bi građanima koji putuju između Evropske unije (EU) i Zapadnog Balkana bilo omogućeno da koriste mobilne pozive, SMS poruke i internet bez dodatnih troškova.
Evropska komisija je navela da su pregovori započeti sa svakim od partnera pojedinačno, u skladu sa planom koji je predsednica Komisije Ursula fon der Lajen najavila tokom posete Zapadnom Balkanu u oktobru 2026. godine.
Da bi zemlje regiona bile uključene u evropsku zonu besplatnog rominga, neophodno je da sporazumi budu zaključeni i da partneri u potpunosti usklade svoje propise sa pravilima EU o romingu, koja uređuju način na koji telekomunikacioni operateri naplaćuju usluge korisnicima kada svoje mobilne telefone koriste u inostranstvu.
Nakon ispunjavanja tih uslova, Evropska komisija pozvaće Savet Evropske unije da donese odluku o proširenju područja primene evropskog režima rominga na zemlje Zapadnog Balkana, navedeno je u sinoć objavljenom saopštenju Komisije.
Ukoliko proces bude uspešno okončan, građani šest zemalja Zapadnog Balkana moći će da koriste mobilne usluge u državama članicama EU kao i građani EU tokom boravka u regionu, bez dodatnih naknada za roming.
Savet EU je u junu 2026. godine odobrio otvaranje pregovora o proširenju evropskog sistema rominga na partnere sa Zapadnog Balkana.
Eventualni sporazumi biće zasnovani na postojećim sporazumima o stabilizaciji i pridruživanju između EU i zemalja regiona, koji predstavljaju okvir za jačanje stabilnosti, ekonomsku integraciju i unapređenje saradnje sa Unijom.
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