Ostavila svetskog šampiona, pa sada čupa kosu!

Umesto da uživa u luksuzu i slavi sa Italijanom o kojem bruji ceo svet, Čehinja Eliška Babičkova danas verovatno gorko žali zbog odluke koju je sama donela.

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Ona je prošle zime ostavila godinu dana mlađeg Kimija Antonelija, koji je u međuvremenu postao najmlađi šampion u istoriji Formule 1! Dok stručnjaci mladom Asu već predviđaju mesto među retkim sportskim milijarderima, Eliška očigledno nije bila vidovita.

Čehinji je pred očima verovatno bila prethodna sezona u kojoj momak rođen u Bolonji (2006) na 24 trke nije imao nijednu pobedu. Međutim, usledila je brutalna sezona: Kimi je zbrisao konkurenciju sa devet pobeda i čak 16 podijuma u 19 trka, postavši prvi italijanski prvak sveta još od daleke 1953. godine.

- Ja sam prekinula vezu jer sam osećala da se više ne slažemo u onome što želimo za budućnost. Nije bilo prevare ni treće osobe", pravdala se u februaru Eliška.

Atraktivna Čehinja, inače bivša vozačica kartinga, danas snima putopise za društvene mreže i skuplja pratioce (trenutno ih ima 156.000). Ipak, svi su svesni da je propustila priliku života i ostala bez titule devojke šampiona Formule 1.

FOTO: Tanjug/AP/Geert Vanden Wijngaert

I dok Eliška skuplja lajkove, novi vladar Formule 1 čvrsto stoji na zemlji. Njegov otac Marko tvrdi da Kimiju slava nije udarila u glavu, a majka Veronika je otkrila šokantan detalj iz života mladog asa:

- Kimi ima mesečni budžet koji su mu odredili roditelji i mora strogo da ga poštuje. Još je mlad za veliki novac."

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.