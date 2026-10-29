Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Crvena zvezda - Bajern Minhen

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20 časova dočekuju Bajern u 9. kolu Evrolige.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Ekipa koju predvodi Ibon Navaro ubedljivo je slavila u prošlom kolu protiv Makabija 100:78, pa tako sada žele da nastave pobednički niz protiv ekipe iz Minhena. Bajern ove sezone zauzima tek 17. poziciju na tabeli Evrolige sa skorom od dve pobede i šest poraza. Na poslednja tri meča pretrpeli su isto toliko poraza i u jako lošoj atmosferi dolaze u Beograd.

Direktan TV prenos utakmice Crvena zvezda - Bajern možete pratiti u četvrtak od 20 časova na kanalu TV Arena Sport Premium 1.

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