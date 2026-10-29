Evo gde možete gledati TV prenos utakmice Crvena zvezda - Bajern Minhen
Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 20 časova dočekuju Bajern u 9. kolu Evrolige.
Ekipa koju predvodi Ibon Navaro ubedljivo je slavila u prošlom kolu protiv Makabija 100:78, pa tako sada žele da nastave pobednički niz protiv ekipe iz Minhena. Bajern ove sezone zauzima tek 17. poziciju na tabeli Evrolige sa skorom od dve pobede i šest poraza. Na poslednja tri meča pretrpeli su isto toliko poraza i u jako lošoj atmosferi dolaze u Beograd.
Direktan TV prenos utakmice Crvena zvezda - Bajern možete pratiti u četvrtak od 20 časova na kanalu TV Arena Sport Premium 1.
Takođe, moćićete da pratite i tekstualni prenos na sajtu Novosti.
Preporučujemo
Bolan poraz Partizana u Lionu: Crno-beli prosuli +11 u poslednjoj četvrtini
28. 10. 2026. u 19:03 >> 23:25
Itan Tompson posle teškog poraza: "Nismo bili dobri..."
28. 10. 2026. u 23:01
Ovako izgleda tabela Evrolige posle poraza crno-belih u Francuskoj (VIDEO)
28. 10. 2026. u 22:50
Partizan čeka izuzetno težak posao u petak: Žalgiris silovit u Bolonji
28. 10. 2026. u 22:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Stanojevićev novi početak u Nišu: Partizan na Čairu traži izlaz iz krize, Radnički priliku za veliki skalp!
Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekuju Partizan u odloženoj utakmici četvrtog kola Superlige Srbije, a duel na Čairu biće u znaku povratka Aleksandra Stanojevića na klupu crno-belih. Iskusni stručnjak četvrti put preuzima ekipu iz Humske, a debi u novom mandatu očekuje ga u trenutku kada su bodovi potrebniji nego ikada.
28. 10. 2026. u 10:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Skandal nad skandalima! Trener udario maloletnu odbojkašicu (VIDEO)
Užasavajuće scene na odbojkaškom terenu.
27. 10. 2026. u 19:44
Komentari (0)