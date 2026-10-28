Zvezda dala jedan od najbržih golova u istoriji (VIDEO)
KAKAV početak utakmice u Ubu.
Crvenoj zvezdi je samo 13 sekundi bilo potrebno da povede na stadionu "Dragan Džajić". Mirko Ivanić je dobro pratio akciju i loptu poslao u mrežu rivala.
Kapitenu branioca titule u Kupu Srbije je ovo bio šesti gol ove sezone, a prvi još od 6. septembra kad je bio strelac protiv Partizana.
Takođe, on se prvi put našao u startnoj postavi od 13. septembra i utakmice sa IMT-om u prvenstvu naše zemlje.
Podsetimo, ovi timovi su prošle sezone igrali u polufinalu najmasovnijeg takmičenja i tad je Zvezda slavila sa 2:1.
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