Zvezda dala jedan od najbržih golova u istoriji (VIDEO)

KAKAV početak utakmice u Ubu.

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Crvenoj zvezdi je samo 13 sekundi bilo potrebno da povede na stadionu "Dragan Džajić". Mirko Ivanić je dobro pratio akciju i loptu poslao u mrežu rivala.

Kapitenu branioca titule u Kupu Srbije je ovo bio šesti gol ove sezone, a prvi još od 6. septembra kad je bio strelac protiv Partizana.

Takođe, on se prvi put našao u startnoj postavi od 13. septembra i utakmice sa IMT-om u prvenstvu naše zemlje.

Podsetimo, ovi timovi su prošle sezone igrali u polufinalu najmasovnijeg takmičenja i tad je Zvezda slavila sa 2:1.

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