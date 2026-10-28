Superligaši sigurni u Kupu Srbije: Čukarički, Novi Pazar i Radnik prošli u osminu finala

FUDBALERI Čukaričkog, Novog Pazara i surduličkog Radnika nisu dozvolili iznenađenja.

Foto: Elmedin Hajrovic/ATAImages

"Brđani" su posle preokreta savladali Loznicu sa 2:1. Domaćin je poveo preko Milana Ilića. Izjednačenje je doneo Luka Đorđević, dok je Luka Mijović u 45. minutu pogodio sa bele tačke i ispostaviće se postavio konačan ishod.

Radnik je takođe nakon preokreta slavio u Čačku. Borac je u 9. minutu poveo zahvaljujući Ognjenu Alempijeviću koji je bio strelac.

Gosti su poravnali rezultat u 50. minutu, a mrežu rivala zatresao je Luka Zorić. Pobedu Radniku u 79. minutu doneo je Darije Markočević.

Novi Pazar je eliminisao Voždovac. Ovde su izabranici Nenada Lalatovića u 34. minutu došli do vođsva. Pogodak je postigao Papa Gadio.

Drugo poluvreme je idealno počeli za "zmajeve". U 50. minutu za 1:1 je pogodio Jasin Rašljanin, ali to je bilo sve od domaćina na ovom susretu. Do trijumfa su gosti došli golovima Dominika Sadija i Kahima Diksona.

Podsetimo, ranije danas od timova koji se takmiče u Superligi Srbije, učešće su završili IMT, Vojvodina i lučanska Mladost.

1/16 FINALA KUPA SRBIJE

Utorak

Mačva - Napredak 2:0 (1:0)

Sreda

Jedinstvo (K) - Javor 1:3

Teleoptik - Mladost (L) 1:1 (1:0), penali 5:4

Smederevo - TSC 2:3 (2:1)

FAP - Spartak 13.00

OFK Vršac - OFK Beograd 0:1 (0:0)

Grafičar - IMT 2:0 (1:0)

Sloven - Vojvodina 1:0 (1:0)

Borac (Č) - Radnik 1:2 (1:0)

Loznica - Čukarički 1:2 (1:2)

Voždovac - Novi Pazar 1:3 (0:1)

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00

4. novembar

Budućnost Krušik - Partizan 13.00

18. novembar

Tekstilac - Železničar 13.00

Dubočica - Radnički (N) 16.00

Zemun - Radnički (K) 18.30

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