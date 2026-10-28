Superligaši sigurni u Kupu Srbije: Čukarički, Novi Pazar i Radnik prošli u osminu finala
FUDBALERI Čukaričkog, Novog Pazara i surduličkog Radnika nisu dozvolili iznenađenja.
"Brđani" su posle preokreta savladali Loznicu sa 2:1. Domaćin je poveo preko Milana Ilića. Izjednačenje je doneo Luka Đorđević, dok je Luka Mijović u 45. minutu pogodio sa bele tačke i ispostaviće se postavio konačan ishod.
Radnik je takođe nakon preokreta slavio u Čačku. Borac je u 9. minutu poveo zahvaljujući Ognjenu Alempijeviću koji je bio strelac.
Gosti su poravnali rezultat u 50. minutu, a mrežu rivala zatresao je Luka Zorić. Pobedu Radniku u 79. minutu doneo je Darije Markočević.
Novi Pazar je eliminisao Voždovac. Ovde su izabranici Nenada Lalatovića u 34. minutu došli do vođsva. Pogodak je postigao Papa Gadio.
Drugo poluvreme je idealno počeli za "zmajeve". U 50. minutu za 1:1 je pogodio Jasin Rašljanin, ali to je bilo sve od domaćina na ovom susretu. Do trijumfa su gosti došli golovima Dominika Sadija i Kahima Diksona.
Podsetimo, ranije danas od timova koji se takmiče u Superligi Srbije, učešće su završili IMT, Vojvodina i lučanska Mladost.
1/16 FINALA KUPA SRBIJE
Utorak
Mačva - Napredak 2:0 (1:0)
Sreda
Jedinstvo (K) - Javor 1:3
Teleoptik - Mladost (L) 1:1 (1:0), penali 5:4
Smederevo - TSC 2:3 (2:1)
FAP - Spartak 13.00
OFK Vršac - OFK Beograd 0:1 (0:0)
Grafičar - IMT 2:0 (1:0)
Sloven - Vojvodina 1:0 (1:0)
Borac (Č) - Radnik 1:2 (1:0)
Loznica - Čukarički 1:2 (1:2)
Voždovac - Novi Pazar 1:3 (0:1)
Jedinstvo Ub - Crvena zvezda 19.00
4. novembar
Budućnost Krušik - Partizan 13.00
18. novembar
Tekstilac - Železničar 13.00
Dubočica - Radnički (N) 16.00
Zemun - Radnički (K) 18.30
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