ODVRATNO! Navijači besni zbog dolaska kontroverznog igrača optuženog za više seksualnih napada

Navijači nisu krili bes nakon što je Kanzas Siti Čifsima neplanirano pružena nova šansa u ligi kroz dovođenje diskreditovanog kikera Džastina Takera.

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U sredu su Čifsi dodali Takera u svoj trening tim kao potencijalnu zamenu za Harisona Batkera, koji je od početka sezone 2025. promašio čak 15 udaraca. Dan ranije, ovaj sedmostruki učesnik Pro Boula imao je savršen probni trening u klupskom kompleksu, pogodivši 30 od 30 šuteva, prema rečima NFL insajdera Toma Pelisera.

Taker nije kročio na teren na nekoj zvaničnoj NFL utakmici više od godinu dana, pošto su ga Baltimor Rejvensi iznenađujuće otpustili prošlog maja nakon statistički najslabije sezone u njegovoj trofejnoj karijeri. Nekoliko meseci pre toga, najmanje 16 maserki optužilo ga je za seksualno uznemiravanje u periodu između 2012. i 2016. godine. Taker je ove optužbe negirao.

Vest o potpisivanju Takera izazvala je buru i žestoke kritike brojnih pristalica Čifsa na društvenim mrežama.

- Ekipa sa najnižim moralom u NFL-u. Savršeno mesto za njega i za njih - napisao je jedan korisnik na mreži X, dok je drugi dodao: "Ovo je razočaravajuće i odvratno."

Treći je prokomentarisao: "Porodica Hant je moralno iskvarena, tako da je ovo najmanje šokantna vest ikada."