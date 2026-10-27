Hjuston nastavlja da gazi, skroman učinak Bogdana Bogdanovića

Hjuston Roketsi su uspešno započeli novu NBA sezonu, ostvarivši četvrtu uzastopnu pobedu trijumfom nad Atlanta Hoksima rezultatom 120:110.

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Ipak, srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, koji je ovog leta pojačao redove Hjustona, imao je skromnu ulogu u duelu protiv svog bivšeg kluba.

Bogdanović je na parketu proveo svega 11 minuta, što mu je bilo dovoljno za pet poena, dva skoka i jednu asistenciju.

Ekipu Roketsa su do trijumfa predvodili Alperen Šengun, koji je sa 29 poena, devet asistencija i devet skokova bio nadomak tripl-dabl učinka, i iskusni Kevin Durent sa 22 poena i devet skokova.

Hjuston trenutno nema nijedan poraz u prva četiri meča i pokazuje ozbiljnu kandidaturu za plej-of, dok Bogdanoviću predstoji borba za veću minutažu i značajniju ulogu u timu.

