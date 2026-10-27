Hjuston nastavlja da gazi, skroman učinak Bogdana Bogdanovića
Hjuston Roketsi su uspešno započeli novu NBA sezonu, ostvarivši četvrtu uzastopnu pobedu trijumfom nad Atlanta Hoksima rezultatom 120:110.
Ipak, srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović, koji je ovog leta pojačao redove Hjustona, imao je skromnu ulogu u duelu protiv svog bivšeg kluba.
Bogdanović je na parketu proveo svega 11 minuta, što mu je bilo dovoljno za pet poena, dva skoka i jednu asistenciju.
Ekipu Roketsa su do trijumfa predvodili Alperen Šengun, koji je sa 29 poena, devet asistencija i devet skokova bio nadomak tripl-dabl učinka, i iskusni Kevin Durent sa 22 poena i devet skokova.
Hjuston trenutno nema nijedan poraz u prva četiri meča i pokazuje ozbiljnu kandidaturu za plej-of, dok Bogdanoviću predstoji borba za veću minutažu i značajniju ulogu u timu.
Preporučujemo
Izdaja o kojoj bruji teniski svet! Najbolji prijatelj mu spavao sa devojkom
27. 10. 2026. u 06:51
TENISKA REVOLUCIJA! Nezapamćen haos u svetu "belog sporta"
27. 10. 2026. u 06:37
Nikola Jokić gleda i ne veruje šta se desilo usred Kolorada (VIDEO)
27. 10. 2026. u 06:09
Englez je najbolji na svetu: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu!
26. 10. 2026. u 23:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Fiks na Vlahovića i družinu: Bešiktaš mora slaviti kako bi održao korak sa vodećima na tabeli
Bešiktaš u ponedeljak od 19 časova dočekuje Bašakšehir u okviru turske Superlige na "Tuprasu" (17.00), sa željom da se vrati pobedama i sačuva priključak za vodećim ekipama. Gosti stižu u boljem rezultatskom ritmu, ali ih i dalje muče igre na strani.
26. 10. 2026. u 09:54
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)