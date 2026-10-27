Totalno rasulo u Denveru! Nikola Jokić grmi kao nikada pre

Početak nove NBA sezone doneo je neočekivane potrese u Koloradu.

Photo: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Iako je Nikola Jokić nastavio da piše istoriju i ruši neverovatne rekorde, unutar tima Denver Nagetsa vlada prava panika, a najbolji košarkaš planete ne pamti se kada je bio ovoliko ljut i razočaran.

Nakon početnog poraza od Oklahome (96:84), Denver je pred svojim navijačima doživeo novi težak udarac i totalni kolaps. Ekipa Golden Stejt Voriorsa bukvalno je pregazila Nagetse na njihovom terenu, slavivši sa ubedljivih 134:114. I pored solidne partije srpskog centra, koji je zabeležio 19 poena, 7 skokova i 11 asistencija, jasno je da Denver u ovom trenutku ne izgleda dobro i da Jokić jednostavno nema pravu i konstantnu pomoć svojih saigrača na parketu. Nedostatak energije u odbrani i veliki padovi u igri izazvali su ogromno nezadovoljstvo u Bal Areni.

Samo dva dana ranije, Denver je uspeo da napravi čudesan preokret protiv Nju Orleans Pelikansa. Nagetsi su tokom tog meča gubili sa čak 23 poena razlike, ali su na krilima Jokića (35 poena, 15 skokova, 10 asistencija) izborili produžetak i slavili sa 141:135.

Nuggets fans booed the VERY NEXT game 😭 https://t.co/TMVJ4Wybfq — BrickCenter (@BrickCenter_) October 27, 2026

Sa tim učinkom, Nikola Jokić je stigao do svog 222. tripl-dabla u karijeri (računajući regularnu sezonu i plej-of), čime je zvanično pretekao Rasela Vestbruka i preuzeo apsolutni tron u istoriji košarke. Međutim, čak ni ovaj nestvaran uspeh nije mogao da popravi gorak ukus koji su ostavili domaći navijači.

Dok je tim gubio sa 23 razlike, deo publike u Denveru počeo je glasno da zviždi sopstvenim igračima, a mnogi su napustili dvoranu pre samog kraja i velikog preokreta.

To je duboko povredilo i razbesnelo srpskog asa, koji je na konferenciji za medije otvoreno i bez dlake na jeziku napao publiku:

- Da, baš mi je drago što ste to pomenuli, jer su nam navijači zviždali već na prvoj utakmici kod kuće. Igrao sam i pred deset ljudi, pred 50, 100... Nisam se navikao na to da navijači zvižde svom timu. Mislim da oni koji nam zvižde više ne moraju ni da dolaze na utakmice. Jer, ako nas pratite, onda znate da nikada ne odustajemo i da smo se vraćali iz mnogo težih, ali i sličnih situacija. Tako da, što se mene tiče, takvi navijači više nisu dobrodošli. Ne verujem da su to pravi navijači - rekao je Nikola Jokić.

Nikola Jokic WENT OFF on Nuggets fans that were booing 😳 “They are not welcome anymore.” "First home game, and I think those fans that boo us, they don't need to come anymore." "If you guys follow us, you know that we never quit." https://t.co/vAE7GawWR5 — BrickCenter (@BrickCenter_) October 25, 2026

Iako je Jokić prevelika ikona u Koloradu da bi mu bilo ko otvoreno zamerio na ovim rečima, očigledno je da su tenzije na relaciji tim-publika ogromne. Pred stručnim štabom i ekipom je težak zadatak da što pre pronađu pobednički ritam i zaustave rasulo koje preti da im pokvari sezonu na samom startu.