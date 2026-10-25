RIK: Zatvorena sva biračka mesta, očekujemo unos prvog zapisnika oko 21.15

PREDSEDNIK Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je da su biračka mesta na parlamentarnim izborima zatvorena u 20 časova, osim pojedinih biračkih mesta gde je nastavljeno glasanje ukoliko je došlo do prekida glasanja dužeg od jedan sat, kao i biračkih mesta gde su se u trenutku zatvaranja birači našli neposredno ispred biračkog mesta i njima će biti omogućeno glasanje.

Foto: Tanjug/OLIVER BUNIĆ (STF)

Dimitrijević je na konferenciji za medije naveo da je, kada je reč o prvim rezultatima izbora, zakonom propisano da rezultate glasanja utvrđuju birački odbori na svim biračkim mestima i to za svaku izbornu listu.

- Nakon popunjavanja zapisnika o radu o rezultatima glasanja na biračkom mestu, članovi biračkog odbora ih predaju lokalnoj izbornoj komisiji i vrši se skeniranje ovih zapisnika i njihova statistička obrada. Nakon toga se odmah objavljuju na veb prezentaciji Republičke izborne komisije, počev od podataka sa prvog obrađenog biračkog mesta, pa sve do objavljivanja ukupnih rezultata izbora - rekao je Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, unos prvog zapisnika očekuje se oko 21:15. Dodao je da to znači da se neće čekati da budu obrađena sva biračka mesta, već će rezultati biti dostupni sukcesivno, kako podaci budu pristizali, unošeni u sistem i prolazili propisanu statističku obradu i logičko-računsku kontrolu.

- I ovo su zvanični preliminarni rezultati, za koje je potrebno određeno vreme, iz prostog razloga što je neophodno vreme da se na biračkom mestu prebroji, utvrde rezultati i kasnije unesu u sedište lokalnih izbornih komisija - rekao je on.

Dimitrijević je naveo da će podnosioci izbornih lista, imajući u vidu da na biračkim mestima imaju svoje predstavnike koji će putem mobilne komunikacije javljati rezultate i pre nego što se zvanično obrade, imati nezvanične stratum rezultate znatno ranije.