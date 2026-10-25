Politika

BLOKADERI KRVNIČKI PRETUKLI ČOVEKA: Razbili mu nos i slomili vilicu (VIDEO)

V.N.

25. 10. 2026. u 20:41

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NEZAPAMĆENO nasilje blokadera nastupilo je tokom izbornog dana, a snimak posledica njihovog krvavog napada ledi krv u žilama.

БЛОКАДЕРИ КРВНИЧКИ ПРЕТУКЛИ ЧОВЕКА: Разбили му нос и сломили вилицу (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Kako se može videti na snimku do kog je došao, čovek kog su blokaderi napali u Bačkoj Palanci je u stanju šoka, dok mu krv lipti niz glavu.

 

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