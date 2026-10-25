Da li je ovo Kerikov kraj? Mančester Junajted se obrukao u Premijer ligi (VIDEO)
ODAVNO nešto ne štima u Mančester Junajtedu. Agonija se produbila ove nedelje kad je na "Old Trafordu" slavio Bornum sa 3:0 u 8. kolu Premijer lige.
Majkl Kerik bi posle ove utakmice mogao da bude bivši. Odlučio je da ovaj meč odigra bez Bruna Fernandeša. Portugalac je ceo meč presedeo na klupi.
Sve to je samo dokaz koliko je loše stanje kod "crvenih đavola". Dodatno su probleme ogolile "trešnjice" koje su odigrale dobru utakmicu.
Sjajno su gosti finiširali prvo poluvreme. Najpre je Rajan u 38. minutu pogodio za 1:0, da bi prednost u 43. minutu duplirao Markus Tavernije.
Očekivala se kakva-takva reakcija Mančester Junajteda, umesto toga treći put je Sene Lamens morao da vadi loptu iz mreže.
Evanilson je u 71. minutu postigao gol i potpuno potukao posrnulog engleskog velikana i naneo mu treći prvenstveni poraz.
U kakvoj krizi je tim sa "Old Traforda" najbolje može da se vidi da im je ovo bila osma vezana utakmica kako ne zna za pobedu.
Junajted je sad na 16. mestu na tabeli sa sedam bodova, samo jedan iznad zone ispadanja. Bornmut je na 13. poziciji sa devet.
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