LEKRONI SUTRA SA PRESTAVNICIMA SREDNJOŠKOLACA Makron: Čuo sam opravdana očekivanja naših mladih
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron najavio je danas da će se premijer te zemlje Sebastijen Lekorni u ponedeljak sastati sa predstavnicima srednjoškolskih organizacija, kao i pojedini ministri.
- U petak sam se sastao sa predstavnicima srednjoškolskih organizacija i čuo opravdana očekivanja naših mladih. Premijer i ministri će od sutra nastaviti taj dijalog i ponuditi veoma konkretne odgovore - napisao je Makron na svom nalogu na mreži Iks.
On se pored toga zahvalio snagama reda, ocenivši da je "uprkos teškim okolnostima, država bila dorasla svojim zadacima".
Predstavnici srednjoškolskih udruženja "Renovirajmo gimnzazije" i "Gimnazije" odvojeno su saopštili da će se u ponedeljak u 14.30 časova sastati sa Lekornijem, nakon više od mesec dana srednjoškolskih protesta.
- Nadamo se da će premijer moći da ispuni naše zahteve, kao što su ukidanje Parkursupa, reforma školskog rasporeda i mesta na univerzitetima. Vlada izgleda sklona da ispuni naše zahteve. Moramo da nastavimo mobilizaciju kako bismo iz ovog otvaranja izvukli što je više moguće za srednjoškolce - rekao je potpredsednik "Gimnazija!" Luj Letublon.
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